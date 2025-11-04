Туристы жалуются на распространение лихорадки денге на Мальдивах

Ранее в СМИ появилась информация, что на Мальдивах фиксируются случаи заболевания опасной лихорадкой денге среди российских туристов.

— Сообщения о случаях заболевания лихорадкой денге у российских туристов на Мальдивах на контроле Роспотребнадзора. Распространение этого заболевания на территории Российской Федерации исключено, однако туристам необходимо соблюдать меры защиты при поездках в эндемичные регионы. Туристам рекомендуется носить закрытую одежду, пользоваться репеллентами и москитными сетками, а в помещениях применять аэрозоли и фумигаторы. Также следует избегать скопления стоячей воды — мест размножения комаров, — говорится в сообщении.

Лихорадка денге — вирусное заболевание, распространенное преимущественно в Южной и Юго Восточной Азии, Африке, Океании и в странах Карибского бассейна. Передается через укусы комаров. Среди симптомов выделяется высокая температура, головная боль, тошнота и рвота, сыпь. При появлении похожих симптомов необходимо срочно обратиться к врачу.

