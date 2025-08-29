Первый завозной случай лихорадки чикунгунья зафиксировали в России

В сообщении говорится, что заболевший мужчина прилетел в Москву из Шри-Ланки. На следующий день после возвращения он обратился за медицинской помощью и был госпитализирован, результаты обследования с помощью ПЦР-теста показали положительный результат на вирус чикунгунья. Материал был отправлен в центр «Вектор» Роспотребнадзора для подтверждения диагноза.

— Первый завозной случай лихорадки чикунгунья выявлен в этом году в Российской Федерации. Роспотребнадзор ранее заявлял о рисках завоза лихорадки из других стран, поэтому специалисты ведомства были готовы к данной ситуации. В настоящее время пациент госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что рисков распространения инфекции в стране нет, поскольку лихорадка чикунгунья не передается от человека к человеку, а лишь через укусы насекомых.

