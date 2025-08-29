РУ
    15:56, 29 Август 2025 | GMT +5

    Первый завозной случай лихорадки чикунгунья зафиксировали в России

    Первый завозной случай лихорадки чикунгунья выявлен в 2025 году в России, сообщил Роспотребнадзор, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Первый завозной случай лихорадки чикунгунья зафиксировали в России
    Фото: Сергей Мальгавко/ ТАСС, архив

    В сообщении говорится, что заболевший мужчина прилетел в Москву из Шри-Ланки. На следующий день после возвращения он обратился за медицинской помощью и был госпитализирован, результаты обследования с помощью ПЦР-теста показали положительный результат на вирус чикунгунья. Материал был отправлен в центр «Вектор» Роспотребнадзора для подтверждения диагноза.

    — Первый завозной случай лихорадки чикунгунья выявлен в этом году в Российской Федерации. Роспотребнадзор ранее заявлял о рисках завоза лихорадки из других стран, поэтому специалисты ведомства были готовы к данной ситуации. В настоящее время пациент госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, — говорится в сообщении.

    Также сообщается, что рисков распространения инфекции в стране нет, поскольку лихорадка чикунгунья не передается от человека к человеку, а лишь через укусы насекомых.

    Ранее мы писали, что по Европе распространяются вирус Западного Нила и лихорадка чикунгунья.

    Бекбау Тайманов
    Бекбау Тайманов
    Автор
