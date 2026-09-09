Число ТЭЦ в «красной зоне» в Казахстане сократилось в четыре раза

За два года количество ТЭЦ с критическим уровнем износа снизилось с 19 до 5, а число технологических нарушений на электростанциях — на 32%, передает Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

В Казахстане последовательно обновляется энергетическая и коммунальная инфраструктура, снижается ее износ и повышается надежность ключевых объектов. За 2024–2026 годы количество ТЭЦ в «красной зоне» сократилось с 19 до 5, а число технологических нарушений на электростанциях в отопительный период снизилось на 32%. Также страна наращивает новые генерирующие мощности, модернизирует системы тепло-, водоснабжения и водоотведения и переводит управление ЖКХ на цифровую основу.

— Эта работа ведется в рамках реализации задач, поставленных Главой государства в Послании 2025 года «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию». Президент определил модернизацию жилищно-коммунальной и водной инфраструктуры одним из ключевых факторов устойчивого развития, — отметили в Правительстве Казахстана.

Особое внимание уделено развитию энергетической отрасли. Для запуска новых производств и цифровой трансформации экономики необходимо обеспечить достаточные объемы электроэнергии и надежное энергоснабжение. На расширенном заседании Правительства в 2026 году Глава государства поручил обеспечить полноценный ввод всех запланированных энергетических мощностей без переноса сроков, до конца 2027 года завершить проекты по развитию электрической сети Южной зоны и объединению энергосистемы Западной зоны с Единой национальной энергосистемой, а также внедрить в отрасли онлайн-мониторинг с применением искусственного интеллекта. Кроме того, ранее на заседании Национального курултая Президент поручил Правительству принять Национальный проект по развитию «чистой» угольной генерации.

Энергетика: ТЭЦ последовательно выходят из зоны риска

В 2024–2025 годах на электростанциях страны отремонтированы 20 энергоблоков, 118 котлов и 84 турбины. Средний износ электростанций снизился с 56% до 53%, а по итогам ремонтной кампании 2026 года ожидается его дальнейшее снижение до 52%.

Источник: Правительство РК

Вместе с тем улучшаются и показатели надежности. Если в отопительный период 2023–2024 годов на электростанциях было зафиксировано 1 469 технологических нарушений, то в сезоне 2025-2026 — 1 004. Количество случаев несоблюдения температурных графиков тепловых сетей сократилось более чем в 10 раз — с 215 до 21. За последние 2 года число ТЭЦ в «красной зоне» уменьшилось с 19 до 5, в «желтой зоне» — увеличилось с 11 до 19, при этом количество станций в «зеленой зоне» выросло в 2 раза — с 7 до 14.

Новая генерация: покрытие внутреннего спроса — в 2027 году

Следующий этап — расширение генерации. В 2025 году введены объекты традиционной энергетики общей мощностью 166 МВт, а также 9 проектов ВИЭ на 503,5 МВт. В 2026 году запланирован ввод 2,6 ГВт традиционной и возобновляемой генерации. Уже запущена ПГУ в Кызылорде мощностью 240 МВт. Завершена модернизация Текелийского энергокомплекса, мощность которого за два года увеличена на 53 МВт. Одним из крупнейших новых объектов станет ПГУ «Туркестан» мощностью 1 ГВт, которая усилит энергоснабжение южной зоны страны.

Источник: Правительство РК

В 2027 году планируется ввести еще 845 МВт новых энергомощностей. Это позволит уже в I квартале покрыть потребности страны в электроэнергии, а к концу года сформировать профицит порядка 1,3 млрд кВт·ч. К 2029 году ожидается выход на устойчивый профицит.

Национальный проект угольной генерации предусматривает до 2030 года строительство 8 новых энергоисточников и модернизацию 11 действующих электростанций на 7,8 ГВт. В Курчатове началось строительство КЭС мощностью 700 МВт. В сфере ВИЭ до 2035 года предусматривается реализация проектов совокупной мощностью не менее 8,4 ГВт.

ЖКХ: модернизация охватывает более 700 проектов

Основным механизмом системного обновления коммунальной инфраструктуры стал Национальный проект «Модернизация энергетического и коммунального секторов». В его реестре заявок находится более 700 проектов с различным уровнем износа и технического состояния.

В рамках Нацпроекта проанализировано состояние 451 субъекта естественных монополий в 20 регионах, из которых 305 имеют ограниченные возможности самостоятельно финансировать модернизацию. Системное снижение критических инфраструктурных рисков предусмотрено до 2029 года.

Источник: Правительство РК

Значительные средства направляются непосредственно на развитие систем водоснабжения и водоотведения. В 2025 году из республиканского бюджета было предусмотрено 106 млрд теңге на реализацию 257 проектов, еще 135,8 млрд теңге из Специального государственного фонда — на 229 проектов. В 2026 году за счет трансфертов общего характера и средств местных бюджетов на развитие систем водоснабжения и водоотведения предусмотрено порядка 209 млрд теңге.

По линии Казахстанской жилищной компании уже обеспечено финансирование 103 проектов на сумму порядка 145 млрд теңге. Средства направляются на реконструкцию сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, водоочистных комплексов и автоматизацию производственных процессов.

Водоснабжение: снижение износа и модернизация очистных сооружений

С 2021 года на обеспечение населения питьевой водой было направлено около 835 млрд теңге в рамках порядка 1,6 тыс. проектов. Централизованным водоснабжением обеспечены 34 города и 756 сельских населенных пунктов, еще в 699 селах установлены комплексные блок-модули.

Снижается износ действующих сетей. По водоснабжению показатель уменьшился с 40% в 2023 году до 38% в 2025 году. По водоотведению — с 56% до 54% соответственно. Нацпроект предусматривает дальнейшее снижение износа сетей водоснабжения до 33%, водоотведения — до 41% к 2029 году.

Одновременно модернизируется канализационная инфраструктура. В 2026 году запланирован ввод 3 новых очистных сооружений, в 2027-м — 23, в 2028-м — 15 и в 2029 году — еще 4 объектов. В числе конкретных проектов — развитие систем водоснабжения и водоотведения в Зачаганске и Уральске, рассчитанных на десятки тысяч жителей и абонентов.

Тариф в обмен на качество: контроль усиливается

Принцип повышения качества коммунальных услуг соразмерно тарифным решениям реализуется через инвестиционные программы и встречные обязательства субъектов естественных монополий. Для них устанавливаются показатели качества, надежности и эффективности, а невыполнение обязательств может повлечь пересмотр тарифа или введение временного компенсирующего тарифа.

Smart Turmys: коммунальная отрасль переходит на цифровой учет

Одним из инструментов повышения прозрачности станет Национальная цифровая платформа Smart Turmys. Она должна объединить данные об объектах недвижимости, абонентах, начислениях, платежах и потреблении коммунальных ресурсов.

Источник: Правительство РК

Параллельно расширяется интеллектуальный учет ресурсов. В 2026–2027 годах планируется установить около 4,76 млн интеллектуальных приборов учета. Автоматизация должна повысить точность начислений, разграничить технические и коммерческие потери и сократить затраты на обслуживание 9,3 млн точек учета, которые сегодня обслуживаются вручную.

Газификация: инфраструктура для населения и экономики

На начало 2026 года природным газом обеспечены 13,1 млн человек, или 64,2% населения Казахстана. За 2025 год газ получили более 354 тыс. жителей 94 населенных пунктов, а в рамках проектов 2026 года доступ к нему получат еще порядка 36 тыс. человек. Целевой ориентир — довести уровень газификации до 80% к 2035 году.

Для обеспечения растущего спроса расширяется газотранспортная инфраструктура. До конца 2026 года планируется завершить линейную часть второй нитки магистрального газопровода «Бейнеу — Бозой — Шымкент» мощностью до 10 млрд м3 в год, а в 2027–2029 годах увеличить его пропускную способность до 15 млрд м3.

Одновременно наращиваются газоперерабатывающие мощности. На Кашагане реализуются проекты ГПЗ мощностью 1 млрд и 2,5 млрд м3 в год, на Карачаганаке прорабатывается завод мощностью до 5 млрд м3, в Жанаозене строится ГПЗ мощностью до 900 млн м3 в год.

Таким образом, модернизация энергетики и ЖКХ охватывает весь комплекс отраслевой инфраструктуры — от повышения надежности действующих объектов и ввода новой генерации до обновления коммунальных сетей, развития газоснабжения и цифровизации учета.

Напомним, что в Жамбылской области запустят ветроэлектростанцию мощностью 1 ГВт в 2029 году.

Как реализуются поручения Президента Казахстана из Послания 2025 года — читайте в материале корреспондента Kazinform.