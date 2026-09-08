Ветроэлектростанцию мощностью 1 ГВт в Жамбылской области запустят в 2029 году

Министр энергетики Ерлан Аккенженов встретился с заместителем председателя правления компании Masdar по развитию бизнеса и проектов Абдуллой Зайедом и послом ОАЭ в Казахстане Мохамедом Саидом Мохамедом Аль-Арики, передает Kazinform.

На встрече обсудили реализацию совместного проекта по строительству в Жамбылской области ветровой электростанции мощностью 1 ГВт с системой накопления энергии, а также дальнейшее сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики.

Проект реализуется в рамках стратегического партнерства Казахстана и Masdar. Общий объем инвестиций оценивается примерно в 1,4 млрд долларов США.

Проект предусматривает строительство ветровой электростанции мощностью 1000 МВт с системой накопления энергии мощностью 300 МВт и емкостью 600 МВт·ч. Реализация проекта направлена на увеличение объемов генерации из возобновляемых источников энергии и укрепление энергетической безопасности южных регионов Казахстана.

Система накопления энергии позволит сделать выработку электроэнергии из возобновляемых источников более стабильной и гибкой с учетом погодных условий и изменения потребления.

Полный ввод ветровой электростанции мощностью 1 ГВт в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2029 года.

— Партнерство с Masdar способствует развитию возобновляемой энергетики и продвижению Казахстана к углеродной нейтральности. Реализация проекта имеет важное значение для укрепления энергетической безопасности региона, привлечения современных технологий и создания новых возможностей для развития энергетической инфраструктуры, — отметил Ерлан Аккенженов.

Ранее сообщалось, что 29 июня в Жамбылской области состоялась церемония закладки капсулы и официального начала работ на площадке проекта.