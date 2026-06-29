Строительство одной из крупнейших ВЭС в Центральной Азии началось в Жамбылской области

В понедельник, 29 июня, состоялась церемония закладки капсулы, давшая старт строительству ветровой электростанции мощностью 1 ГВт в Сарысуском районе Жамбылской области. Проект реализуется совместно с компанией Masdar, одним из мировых лидеров в сфере возобновляемой энергетики, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

В мероприятии в формате телемоста, проходившем в Астане, принял участие аким Жамбылской области Ербол Карашукеев.

Проект предусматривает строительство ветровой электростанции мощностью 1 ГВт, а также системы накопления энергии емкостью 600 МВт/ч. Общая стоимость проекта составляет 742 млрд тенге.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

— Строительство ветровой электростанции мощностью 1 ГВт — один из самых масштабных проектов в сфере возобновляемой энергетики не только в Казахстане, но и в Центральной Азии. Его реализация именно в Жамбылской области является подтверждением высокого инвестиционного потенциала региона и доверия со стороны международных партнеров, — подчеркнул Ербол Карашукеев.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Глава региона отметил, что развитие возобновляемых источников энергии соответствует стратегическому курсу, обозначенному Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Такие проекты направлены на укрепление энергетической безопасности страны, внедрение современных технологий и формирование устойчивой экономики будущего.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Ввод ветровой электростанции в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2029 года. Жамбылская область остается одним из лидеров Казахстана по развитию возобновляемых источников энергии. Сегодня в регионе действуют 22 объекта ВИЭ общей мощностью 571,3 МВт.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Кроме реализуемого проекта в Сарысуском районе, до 2029 года в Мойынкумском районе планируется строительство еще одной ветровой электростанции мощностью 1 ГВт. В результате реализации этих проектов количество объектов возобновляемой энергетики в регионе увеличится до 24, а их совокупная мощность достигнет 2,5 ГВт. Это позволит укрепить энергетическую безопасность южных регионов страны и увеличить долю «зеленой» электроэнергии в энергобалансе.