Число погибших в результате наводнений в США возросло до 80 человек

Шериф округа Керр штата Техас Ларри Лита в воскресенье вечером сказал журналистам, что число подтвержденных смертей в округе подскочило до 68: 40 взрослых и 28 детей.

В пяти других округах, как передает CNN со ссылкой на местные власти, погибли еще 12 человек.

В нескольких округах Техаса объявлено чрезвычайное положение: множество дорог разрушено, телефонные линии не работают.

Еще 41 человек, в том числе 10 девочек, числятся пропавшими без вести.

Погибшие и пропавшие дети отдыхали в летнем христианском лагере для девочек Camp Mystic недалеко от города Керрвилл, на берегу реки Гуадалупе, которая неожиданно вышла из берегов после мощных ливней.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация тесно сотрудничает с властями штата, добавив, что в Техас по его поручению направилась министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

Уже находясь в Техасе, Ноэм заявила на пресс-конференции, что президент «глубоко потрясен» гибелью людей в результате наводнений и просил ее рассказать жителям штата, как сильно он и Мелания скорбят, и что он готов предоставить все ресурсы федерального правительства для содействия поисковым работам.

Кристин Ноэм отметила, что Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) находится в состоянии «повышенной готовности» и продолжит оказывать своевременную и оперативную помощь в спасательных операциях, включая больше самолетов и вертолетов.

По всему штату отменены праздничные мероприятия в честь Дня независимости.

Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее в Техасе «шокирующим» и «ужасным», а Белый дом пообещал предоставить штату дополнительную помощь.

Ранее старшее должностное лицо округа Керр, судья Роб Келли во время пресс-конференции заявил, что власти не провели эвакуацию заранее, поскольку «не знали, что будет такое наводнение».

Как объяснил Келли, в этом районе нет «системы предупреждения».

Также Келли отметил, что случившееся в пятницу значительно превзошло наводнение 1987 года, в результате которого погибли 10 подростков, находившихся в автобусе церковного лагеря неподалеку от города Комфорт.

Дональд Трамп ввел режим ЧС в штате Техас из-за наводнения.

Напомним, в Техасе прошли ливневые паводки, после которых спасатели прочесывают опустошенные берега рек и пер