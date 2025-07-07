00:15, 07 Июль 2025 | GMT +5
Число погибших в результате наводнения в Техасе достигло 68
Число погибших в результате катастрофического наводнения в Техасе выросло до 68, передает агентство Kazinform со ссылкой на Еuronews.
Местные власти сообщили, что 59 человек стали жертвами стихии в графстве Керр, еще 9 - в соседних районах.
Также, число пропавших без вести девочек из христианского летнего лагеря сократилось с 27 до 11.
Президент США Дональд Трамп ввел режим ЧС в штате Техас из-за наводнения.
Напомним, в Техасе прошли ливневые паводки, после которых спасатели прочесывают опустошенные берега рек и переворачивают завалы в поисках тех, кто до сих пор числится пропавшим без вести.
Ранее сообщалось, что паводки унесли жизни по меньшей мере 51 человека, включая 15 детей.