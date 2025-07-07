Число погибших в результате наводнения в Техасе достигло 68

Местные власти сообщили, что 59 человек стали жертвами стихии в графстве Керр, еще 9 - в соседних районах.

Также, число пропавших без вести девочек из христианского летнего лагеря сократилось с 27 до 11.

Президент США Дональд Трамп ввел режим ЧС в штате Техас из-за наводнения.

Напомним, в Техасе прошли ливневые паводки, после которых спасатели прочесывают опустошенные берега рек и переворачивают завалы в поисках тех, кто до сих пор числится пропавшим без вести.

Ранее сообщалось, что паводки унесли жизни по меньшей мере 51 человека, включая 15 детей.