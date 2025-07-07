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    00:15, 07 Июль 2025 | GMT +5

    Число погибших в результате наводнения в Техасе достигло 68

    Число погибших в результате катастрофического наводнения в Техасе выросло до 68, передает агентство Kazinform со ссылкой на Еuronews.

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    Фото: кадр из видео

    Местные власти сообщили, что 59 человек стали жертвами стихии в графстве Керр, еще 9 - в соседних районах.

    Также, число пропавших без вести девочек из христианского летнего лагеря сократилось с 27 до 11.

    Президент США Дональд Трамп ввел режим ЧС в штате Техас из-за наводнения.

    Напомним, в Техасе прошли ливневые паводки, после которых спасатели прочесывают опустошенные берега рек и переворачивают завалы в поисках тех, кто до сих пор числится пропавшим без вести.

    Ранее сообщалось, что паводки унесли жизни по меньшей мере 51 человека, включая 15 детей.

    Теги:
    Наводнение Мировые новости США
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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