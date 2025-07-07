Трамп ввел режим ЧС в штате Техас из-за наводнения

Дональд Трамп отметил, что введение режима ЧС позволит «немедленно выделить необходимые ресурсы сотрудникам экстренных служб».

По последним данным, в результате наводнения в центральной части Техаса погибли по меньшей мере 59 человек. Губернатор Техаса Грег Эбботт ранее сообщил, что эвакуировать удалось более 850 человек.

Президент США добавил, что федеральные власти оказывают содействие службам штата в ликвидации последствий наводнения. В субботу в Техас прибыла министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

Ранее сообщалось, что в Техасе ливневые паводки унесли жизни по меньшей мере 51 человека, включая 15 детей.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.