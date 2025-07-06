Наводнение в Техасе: число погибших возросло до 51, среди них 15 детей

Как сообщает Еuronews, в Техасе ливневые паводки унесли жизни по меньшей мере 51 человека, включая 15 детей. Спустя полтора дня после наводнения власти до сих пор не сообщили, сколько человек пропало без вести, помимо 27 детей из христианского летнего лагеря Camp Mystic. Большинство погибших были найдены неподалеку.

В пятницу река Гваделупе поднялась более чем на восемь метров всего за 45 минут, разрушив дома, лагеря и автомобили. Катастрофа разворачивалась на фоне проливных дождей, которые продолжались по всему Техасу в выходные, что вызвало новые предупреждения о внезапных наводнениях.

В субботу поисково-спасательные операции активизировались: вертолеты, лодки и беспилотники были задействованы для того, чтобы спасти застрявших жителей и найти пропавших без вести.

- Мы найдем каждого из них, - заявил губернатор Грег Эбботт.

Шериф округа Керр Ларри Лейта подтвердил гибель 32 человек в регионе Хилл Кантри: 18 взрослых и 14 детей. Сообщалось также о гибели людей в округе Тревис и округе Бернет.

Отмечается, что спасательные работы будут продолжаться до выходных, пока власти работают над поиском пропавших без вести и оценкой всех масштабов ущерба.

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту США Дональду Трампу.