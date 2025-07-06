14:00, 06 Июль 2025 | GMT +5
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту США
Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту США Дональду Трампу. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с разрушительными наводнениями в штате Техас, повлекшими многочисленные человеческие жертвы, в том числе среди детей.
Глава государства передал искренние соболезнования семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.