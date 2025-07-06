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    14:00, 06 Июль 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту США

    Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту США Дональду Трампу. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту США
    Фото: Акорда

    Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с разрушительными наводнениями в штате Техас, повлекшими многочисленные человеческие жертвы, в том числе среди детей.

    Глава государства передал искренние соболезнования семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

    Теги:
    Президент Казахстана Международные отношения Внешняя политика Казахстана США
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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