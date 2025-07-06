Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту США

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с разрушительными наводнениями в штате Техас, повлекшими многочисленные человеческие жертвы, в том числе среди детей.



Глава государства передал искренние соболезнования семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.