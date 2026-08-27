Число погибших при наводнении в Непале достигло 95, еще 484 человека пропали без вести

По меньшей мере 95 человек погибли, еще 484 числятся пропавшими без вести после внезапного мощного наводнения, обрушившегося в среду на север Непала. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра страны, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

Как отмечается в заявлении ведомства, среди пропавших без вести — 391 иностранный турист и 93 гражданина Непала. Согласно данным Совета по туризму Непала, среди пропавших иностранцев — 134 гражданина Индии, 47 — США, 33 — Великобритании и 34 — Австралии.

Ранее официальный представитель полиции провинции Багмати Раджендра Прасад Дхамала сообщил, что силы безопасности спасли 88 человек из охваченных районов.

Фото: Анадолу

Премьер-министр Непала Балендра Шах созвал экстренное заседание кабинета министров для обсуждения мер по проведению спасательных работ и оказанию помощи пострадавшим.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Синьхуа.

Напомним, 26 августа внезапные наводнения вызвали оползни вблизи границы между Непалом и Китаем.

Ранее в Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что граждан республики нет среди пострадавших и пропавших без вести в результате наводнения в районе границы Непала и Китая.