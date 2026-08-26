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    Казахстанцев среди пострадавших в Непале нет: ситуация на контроле МИД РК

    В Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что граждан республики нет среди пострадавших и пропавших без вести в результате наводнения в районе границы Непала и Китая, передает корреспондент агентства Kazinform.

    МИД РК ҚР СІМ
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Жанболат Усенов:

    — По состоянию на текущий момент среди пострадавших и пропавших без вести в результате наводнения на границе Непала и Китая граждане Казахстана не значатся. Ситуация находится на контроле МИД РК.

    Ранее казахстанские дипломаты начали проверять информацию о том, есть ли соотечественники в числе пропавших без вести туристов после стихийного бедствия. 

    Напомним, 26 августа внезапные наводнения вызвали оползни вблизи границы между Непалом и Китаем.

    Власти Непала ранее сообщили, что без вести числятся не менее 400 туристов, в том числе иностранцев.

    По данным полиции Непала, в результате наводнения и вызванных им оползней погибли по меньшей мере 17 человек.

    Как сообщало агентство Xinhua, председатель КНР Си Цзиньпин поручил приложить все усилия для поиска и спасения пропавших без вести.

    Непал Пострадавшие Казахстанцы Китай Наводнение МИД РК Оползень
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
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