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    МИД выясняет, есть ли казахстанцы среди пострадавших от наводнений на границе Непала и Китая

    После оползней, вызванных наводнением, в районе границы Непала и Китая сотни туристов числятся пропавшими без вести. Казахстанские дипломаты проверяют, есть ли граждане республики среди пострадавших, передает корреспондент агентства Kazinform.

    МИД РК
    Фото: МИД РК

    Во внешнеполитическом ведомстве сообщили корреспонденту Kazinform, что в настоящее время проверяют информацию о нахождении граждан Казахстана в пострадавшем районе.

    По данным полиции Непала, в результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 17 человек.  Туристическое управление страны сообщило, что не менее 400 туристов, в том числе иностранные граждане, числятся пропавшими без вести.

    Председатель КНР Си Цзиньпин поручил приложить все усилия для поиска и спасения пропавших без вести после стихийного бедствия.

    Он также призвал местные власти и профильные ведомства усилить меры по предупреждению последствий наводнений и тайфунов и заранее готовиться к возможному ухудшению ситуации.

    Ранее сообщалось, что в результате наводнений на юге Китая погибли 159 человек.

    Непал Казахстанцы Китай Наводнение Посольство РК МИД РК Международные отношения
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
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