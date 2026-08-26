МИД выясняет, есть ли казахстанцы среди пострадавших от наводнений на границе Непала и Китая

После оползней, вызванных наводнением, в районе границы Непала и Китая сотни туристов числятся пропавшими без вести. Казахстанские дипломаты проверяют, есть ли граждане республики среди пострадавших, передает корреспондент агентства Kazinform.

Во внешнеполитическом ведомстве сообщили корреспонденту Kazinform, что в настоящее время проверяют информацию о нахождении граждан Казахстана в пострадавшем районе.

По данным полиции Непала, в результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 17 человек. Туристическое управление страны сообщило, что не менее 400 туристов, в том числе иностранные граждане, числятся пропавшими без вести.

Председатель КНР Си Цзиньпин поручил приложить все усилия для поиска и спасения пропавших без вести после стихийного бедствия.

Он также призвал местные власти и профильные ведомства усилить меры по предупреждению последствий наводнений и тайфунов и заранее готовиться к возможному ухудшению ситуации.

Ранее сообщалось, что в результате наводнений на юге Китая погибли 159 человек.