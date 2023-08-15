Число погибших при пожаре на Гавайях может вырасти втрое

ЛАХАЙНА. КАЗИНФОРМ – Число погибших в результате пожаров в городе Лахайне на острове Мауи может вырасти вдвое или даже втрое. Об этом сообщил губернатор Гавайских островов Джош Грин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на USA Today.



На данный момент число жертв пожаров достигло 99. Джош Грин добавил, что пожары на острове Мауи стали самыми смертоносными в США за последнее столетие. Власти прогнозируют от 10 до 20 жертв в день в течение следующих десяти дней. Это означает что количество погибших может возрасти до 200-300 человек.

Джош Грин сказал, что в Лахайне разрушено более 2700 строений. Ущерб оценивается в 5,6 миллиардов долларов. Пожар в Лахайне был одним из нескольких пожаров, охвативших остров Мауи во вторник. Он сказал, что «огненный ураган» - новое явление в эпоху глобального потепления и он стал основной причиной большого числа погибших.

Начиная со вторника власти начнут публиковать имена тех, кто погиб во время пожара. По словам Джоша Грина, общее количество пропавших без вести на острове Мауи сократилось с более чем 2000 до примерно 1300 человек, поскольку мобильная связь постепенно восстанавливается.

Пожар в северной части страны в районе города Кула, охвативший около 678 акров, был локализован на 60%, говорится в заявлении официальных лиц Мауи. Пожар в Лахайне, уничтоживший 2170 акров земли, локализован на 85%.

Около 20 обученных собак привлечены к поисковым работам.

Напомним, беспрецедентные по масштабу пожары начались на гавайском острове Мауи. Причина возникновения до сих пор неизвестна, но ураганный ветер и сухая погода помогли разжечь пламя. Число жертв приблизилось к 100. Американская икона бокса Флойд Мейвезер окажет помощь более чем 100 людям, пострадавшим от пожаров.

Ранее сенатор США от штата заявил в социальных сетях, что Лахайна почти полностью сожжена дотла.