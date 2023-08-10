Огненная катастрофа на Гавайях: исторический город сгорел дотла, есть жертвы

ГОНОЛУЛУ. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере шесть человек погибли в результате «беспрецедентных» лесных пожаров, охвативших Гавайи и остров Мауи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.



По словам губернатора Гавайев Джоша Грина, большая часть Лахайны, туристического и исторического центра с населением 9 000 человек, была разрушена, а сотни семей были эвакуированы.

Брайан Шац, сенатор США от штата, заявил в социальных сетях, что Лахайна «почти полностью сожжена дотла».

Местные жители сообщают о душераздирающих разрушениях. «У нас больше нет Лахайны. Ее больше нет», — заявил Марк Штефль корреспонденту CNN.

Больницы острова переполнены пациентами с ожогами, а также получившими отравление дымом, сообщает BBC News.

Большинство пожаров на острове Мауи, частично вызванных сильным ветром от урагана Дора, бушующего на расстоянии более 800 миль, до сих пор не локализованы. Ураган принес с собой порывы ветра со скоростью более 97 км/ч.

«Пожарные все еще пытаются взять под контроль пожары, а наши службы экстренного реагирования работают в режиме поисково-спасательных работ», — заявил Шац.

В среду утром появились сообщения о том, что некоторые люди прыгали в океан, спасаясь от быстро распространяющегося пламени. Береговая охрана США заявила, что спасла из воды не менее десятка человек.

Мэр округа Мауи Ричард Биссен-младший заявил на пресс-конференции, что многие дома и бизнес-структуры были полностью разрушены.

Официальные лица заявили, что в данный момент сложно определить истинный масштаб ущерба на Мауи, и предупредили, что число погибших может возрасти.

Тысячи людей остаются без электричества и сотовой связи из-за пожаров.

Президент США Джо Байден отметил в своем заявлении, что правительство страны направило помощь на Гавайи в борьбе с пламенем и продолжает спасательные работы.

Лахайна — исторический город на западной оконечности Мауи, включенный в Национальный реестр исторических мест США.