Лесные пожары на Гавайях: 13 000 человек остались без электричества

ГОНОЛУЛУ. КАЗИНФОРМ - Жители нескольких населенных пунктов на Гавайях были вынуждены эвакуироваться из-за лесных пожаров, уничтоживших по меньшей мере два дома во вторник, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на AP.



Сильный ветер и сухая погода создают опасность возникновения пожаров. Национальная метеорологическая служба заявила, что ураган Дора, пронесшийся к югу от цепи островов на безопасном расстоянии 805 километров, принес с собой ветер со скоростью более 97 км в час.

Один из пожаров в городе Лахайна, на западе острова Мауи, был локализован, но пожарные все еще борются с огнем в районе города Кула. По словам мэра Мауи Ричарда Биссена, пожар уничтожил два дома, около 1100 акров земли. По его словам, около 80 человек были эвакуированы.

Мэр также сообщил об эвакуации жителей 400 домов в четырех населенных пунктах в северной части острова.

Борьбе с огнём с воздуха мешают сильные порывы ветра.

В Hawaiian Electric сообщили во вторник вечером, что около 13 000 людей остались без электричества на Мауи.

Власти привлекли военнослужащих Национальной гвардии Гавайев к тушению пожаров.

Отмечается что пожары на Гавайях как правило, возникают в засушливых частях островов. До появления людей пожары на Гавайях и на других тропических островах были редкостью. Пожары наносят большой ущерб окружающей среде, например, уничтожают растительность.

На острове Оаху также столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии.

Метеорологи предупредили о сильном ветре и объявили о красном уровне пожарной опасности.