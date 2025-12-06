Число погибших из-за экстремальной погоды на Шри-Ланке достигло 607 человек
Число жертв неблагоприятных погодных условий, вызванных циклоном «Дитва», на Шри-Ланке возросло до 607 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.
По данным ланкийского Центра по борьбе со стихийными бедствиями, еще 214 человек числятся пропавшими без вести, стихия затронула более 2 млн человек из 586 464 семей по всей стране. 4164 дома были разрушены, еще 67 505 получили частичный ущерб.
Между тем, департамент метеорологии Шри-Ланки предупредил, что с 9 по 11 декабря количество осадков в некоторых районах страны увеличится из-за северо-восточных муссонов.
Национальная организация по вопросам строительства и исследований Шри-Ланки также выпустила предупреждение 3-го уровня об угрозе оползней для ряда районов в округах Канди, Кегалле, Курунегала, Матале и Нувара-Элия.
Ранее президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке объявил о чрезвычайном положении в стране в связи с одной из самых серьезных погодных катастроф за последние годы.