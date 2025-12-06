РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:36, 06 Декабрь 2025 | GMT +5

    Число погибших из-за экстремальной погоды на Шри-Ланке достигло 607 человек

    Число жертв неблагоприятных погодных условий, вызванных циклоном «Дитва», на Шри-Ланке возросло до 607 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Число погибших из-за экстремальной погоды в Шри-Ланке достигло 607
    Фото: Синьхуа

    По данным ланкийского Центра по борьбе со стихийными бедствиями, еще 214 человек числятся пропавшими без вести, стихия затронула более 2 млн человек из 586 464 семей по всей стране. 4164 дома были разрушены, еще 67 505 получили частичный ущерб.

    Между тем, департамент метеорологии Шри-Ланки предупредил, что с 9 по 11 декабря количество осадков в некоторых районах страны увеличится из-за северо-восточных муссонов.

    Национальная организация по вопросам строительства и исследований Шри-Ланки также выпустила предупреждение 3-го уровня об угрозе оползней для ряда районов в округах Канди, Кегалле, Курунегала, Матале и Нувара-Элия.

    Ранее президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке объявил о чрезвычайном положении в стране в связи с одной из самых серьезных погодных катастроф за последние годы.

    Теги:
    В мире Азия Южная Азия Шри-Ланка Непогода
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают