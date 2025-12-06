Число погибших из-за экстремальной погоды на Шри-Ланке достигло 607 человек

По данным ланкийского Центра по борьбе со стихийными бедствиями, еще 214 человек числятся пропавшими без вести, стихия затронула более 2 млн человек из 586 464 семей по всей стране. 4164 дома были разрушены, еще 67 505 получили частичный ущерб.

Между тем, департамент метеорологии Шри-Ланки предупредил, что с 9 по 11 декабря количество осадков в некоторых районах страны увеличится из-за северо-восточных муссонов.

Национальная организация по вопросам строительства и исследований Шри-Ланки также выпустила предупреждение 3-го уровня об угрозе оползней для ряда районов в округах Канди, Кегалле, Курунегала, Матале и Нувара-Элия.

Ранее президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке объявил о чрезвычайном положении в стране в связи с одной из самых серьезных погодных катастроф за последние годы.