Численность занятого населения составляет 9,4 млн человек в Казахстане

Численность занятого населения Казахстана достигла 9,4 млн человек. Об этом на заседании Правительства сообщил министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Министерством труда активно ведется работа по защите трудовых прав работников, включая легализацию их деятельности, охват системой страхования. По данным статистики на текущий период численность занятого населения составляет 9,4 млн человек, из которых 7,3 млн являются наемными работниками, — сообщил министр.

По его словам, в системе «HR Enbek» зарегистрировано 6,7 млн трудовых договоров, что обеспечивает охват 92% наемных работников. Еще около 575 тыс. человек работают на основании договоров гражданско-правового характера.

— Количество активно действующих юридических лиц составляет 174 тыс единиц, в том числе 1,2 тыс крупных, 2,9 тыс средних и 169 тыс малых предприятий, — отметил Аскарбек Ертаев.

Глава Минтруда также сообщил, что обязательным страхованием от несчастных случаев охвачено 118 тысяч предприятий, или 68% от общего числа действующих юридических лиц.

Кроме того, в стране оцифровано 19 тысяч коллективных договоров, что в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Для профилактики нарушений трудового законодательства проведено 170 проверок профилактического контроля, а их охват по сравнению с аналогичным периодом 2025 года увеличился в 2,5 раза.

Ранее сообщалось, что 479 тысяч человек заняты на вредных и опасных работах в Казахстане.

Напомним, в Астане с начала года 13 работников пострадали в результате несчастных случаев на производстве, включая 3 смертельных и 10 тяжелых несчастных случаев.

Ранее сообщалось, что рабочий погиб на производстве в Павлодарской области.