Чиновников Минздрава и его организаций наказали после госаудита

Как сообщает пресс-служба ВАП, в этом году было проверено то, как Минздрав и его организации обеспечивают граждан и больницы лекарствами и медизделиями. На основании выявленных нарушений и недостатков ВАП поручила рассмотреть ответственность должностных лиц.

В результате различные дисциплинарные взыскания были наложены на:

директора департамента лекарственной политики МЗ РК;

директора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности МЗ РК;

заместителя директора департамента науки и человеческих ресурсов МЗ РК;

директора «Научного центра противоинфекционных препаратов»;

заместителя генерального директора «Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий»;

заместителя председателя правления «Национального научного центра развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой».

Также приказом от 3 июля текущего года досрочно прекращены полномочия председателя правления ТОО «СК-Фармация».

— Работа по исполнению других рекомендаций и поручений ВАП по итогам проведенного государственного аудита продолжается, — добавили в ВАП.

Ранее сообщалось, что ректоров и проректоров ряда вузов Казахстана также наказали после госаудита.