    12:13, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Чиновников Минздрава и его организаций наказали после госаудита

    Должностные лица Министерства здравоохранения РК и его подведомственных организаций привлечены к дисциплинарной ответственности после государственного аудита. Меры приняты по поручению Высшей аудиторской палаты, передает агентство Kazinform.

    документы
    Фото: pexels

    Как сообщает пресс-служба ВАП, в этом году было проверено то, как Минздрав и его организации обеспечивают граждан и больницы лекарствами и медизделиями. На основании выявленных нарушений и недостатков ВАП поручила рассмотреть ответственность должностных лиц.

    В результате различные дисциплинарные взыскания были наложены на:

    • директора департамента лекарственной политики МЗ РК;
    • директора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности МЗ РК;
    • заместителя директора департамента науки и человеческих ресурсов МЗ РК;
    • директора «Научного центра противоинфекционных препаратов»;
    • заместителя генерального директора «Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий»;
    • заместителя председателя правления «Национального научного центра развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой».

    Также приказом от 3 июля текущего года досрочно прекращены полномочия председателя правления ТОО «СК-Фармация».

    — Работа по исполнению других рекомендаций и поручений ВАП по итогам проведенного государственного аудита продолжается, — добавили в ВАП.

    Ранее сообщалось, что ректоров и проректоров ряда вузов Казахстана также наказали после госаудита.

    Теги:
    Высшая аудиторская палата РК Нарушения Минздрав РК Госаудит
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
