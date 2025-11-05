РУ
телерадиокомплекс президента РК
    12:16, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Ректоров и проректоров ряда вузов Казахстана наказали после госаудита

    Должностные лица и сотрудники Министерства просвещения, ведущих вузов Казахстана и Республиканского научно-практического центра «Дарын» привлечены к дисциплинарной ответственности. Необходимые меры приняты по поручению Высшей аудиторской палаты, передает агентство Kazinform. 

    Фото: freepik

    Как отмечает Telegram-канал Высшей аудиторской палаты РК, в феврале текущего года был проведен госаудит по оценке эффективности использования бюджетных средств, выделенных на развитие среднего образования. 

    • В ходе проверки аудиторы выявили ряд проблемных вопросов и недостатков в части подготовки и трудоустройства педагогов, методологического обеспечения образовательного процесса, госрегулирования и т.д.

      В этой связи ВАП поручила руководству уполномоченных госорганов и организаций рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения законодательства.

      В результате к различным видам дисциплинарной ответственности были привлечены:

    • заместитель председателя Комитета среднего образования МП РК;
    • заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования МП РК;
    • ректор Каспийского университета технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова;
    • ректор Международного казахско-турецкого университета им. Х.А. Ясави;
    • проректор Аркалыкского педагогического института им. И. Алтынсарина;
    • проректор Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова;
    • проректор Евразийского национального университета им. Л. Гумилева;
    • проректор Западно-Казахстанского университета им. М. Утемисова;
    • проректор Кызылординского университета им. Коркыт ата;
    • проректор Университета дружбы народов им. академика А. Куатбекова;
    • проректор Международного Таразского инновационного института им. Ш. Муртазы;
    • декан Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева;
    • заведующие кафедрами Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова;
    • директор финансово-экономического департамента и один из главных научных сотрудников Национальной академии образования имени И. Алтынсарина;
    • специалисты Южно-Казахстанского университета им. М. Ауэзова.

      К дисциплинарной ответственности также привлечены руководители отделов и методисты Республиканского научно-практического центра «Дарын».

      Работа по исполнению других поручений и рекомендаций ВАП по итогам проведенного госаудита продолжается.
