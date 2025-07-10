Четверть товаров в Туркестанской области не прошли проверку безопасности

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона, в рамках контрольных закупок было исследовано 697 образцов продукции. 170 товаров, или 24%, не прошли проверку на соответствие техническим регламентам Евразийского экономического союза. Особенно тревожит ситуация с продуктами питания. Из 431 образца почти каждый пятый оказался небезопасным. Среди 266 образцов непродовольственных товаров нарушения выявлены в 79 случаях.

Как отмечают в департаменте, 85,5% нарушений связаны с маркировкой, которая зачастую оказывается неполной или вводящей потребителя в заблуждение. Остальные 14,5% нарушений связаны с микробиологическими показателями.

Опасная продукция уже изъята из оборота. В отношении 21 предпринимателя проведены расследования и наложены штрафы на общую сумму 806 060 тенге.

— При покупке продуктов в первую очередь обращайте внимание на маркировку: наименование товара, дата изготовления, условия и сроки хранения, состав, а также информация о производителе должны быть указаны как на государственном, так и на русском языках. Знак ЕАС на упаковке — это гарантия, что продукция прошла лабораторные испытания и соответствует техрегламентам ЕАЭС, — подчеркнули в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области.

Кроме того, потребитель вправе потребовать у продавца документы, подтверждающие качество и безопасность товара: декларацию, сертификат соответствия или свидетельство о госрегистрации.

Отметим, казахстанским производителям станет проще участвовать в закупках стран ЕАЭС. На заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии принято решение о дополнении приложения к Правилам определения страны происхождения товаров для целей госзакупок шестью новыми товарными позициями — медицинскими и химическими изделиями.