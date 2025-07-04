Производителям из Казахстана станет легче участвовать в закупках стран ЕАЭС

Как отметили в Министерстве торговли и интеграции РК, эти товары смогут участвовать в госзакупках стран ЕАЭС при наличии сертификата происхождения СТ-1.

Решение направлено на расширение перечня продукции, признаваемой товарами ЕАЭС, и, соответственно, на предоставление им национального режима при участии в государственных закупках на территории всех государств-членов союза.

— Ранее российская сторона приняла постановление, согласно которому для участия в госзакупках допускается продукция отдельных промышленных товаров, соответствующая критериям определения страны происхождения. В частности, проведение отдельных операций по переработке товаров на территории РФ, нахождение производимых товаров в российском реестре и др. Таким образом, казахстанские производители при наличии сертификата СТ-1 смогут участвовать в тендерах наравне с местными поставщиками, что открывает полноценный доступ для сбыта и расширения рынков. Это решение стало результатом активной позиции и работы Казахстана в рамках ЕАЭС и направлено на продвижение наших экономических интересов в союзе, — добавили в министерстве.

На сегодня перечень товаров, происхождения которых может подтверждаться сертификатом СТ-1, насчитывает уже 309 наименований (с полным перечнем товаров можно ознакомиться на официальном сайте Комиссии: eec.eaeunion.org).

В ближайшее время решение будет вынесено на рассмотрение Совета ЕЭК для окончательного утверждения.