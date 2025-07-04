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    09:43, 04 Июль 2025 | GMT +5

    Производителям из Казахстана станет легче участвовать в закупках стран ЕАЭС

    1 июля на заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии одобрено решение о дополнении приложения к Правилам определения страны происхождения товаров для целей государственных закупок шестью новыми товарными позициями — медицинскими и химическими изделиями. Об передает агентство Kazinform.

    карго, товары
    Фото: Freepik

    Как отметили в Министерстве торговли и интеграции РК, эти товары смогут участвовать в госзакупках стран ЕАЭС при наличии сертификата происхождения СТ-1.

    Решение направлено на расширение перечня продукции, признаваемой товарами ЕАЭС, и, соответственно, на предоставление им национального режима при участии в государственных закупках на территории всех государств-членов союза.

    — Ранее российская сторона приняла постановление, согласно которому для участия в госзакупках допускается продукция отдельных промышленных товаров, соответствующая критериям определения страны происхождения. В частности, проведение отдельных операций по переработке товаров на территории РФ, нахождение производимых товаров в российском реестре и др.

    Таким образом, казахстанские производители при наличии сертификата СТ-1 смогут участвовать в тендерах наравне с местными поставщиками, что открывает полноценный доступ для сбыта и расширения рынков. Это решение стало результатом активной позиции и работы Казахстана в рамках ЕАЭС и направлено на продвижение наших экономических интересов в союзе, — добавили в министерстве.

    На сегодня перечень товаров, происхождения которых может подтверждаться сертификатом СТ-1, насчитывает уже 309 наименований (с полным перечнем товаров можно ознакомиться на официальном сайте Комиссии: eec.eaeunion.org).

    В ближайшее время решение будет вынесено на рассмотрение Совета ЕЭК для окончательного утверждения.

    Теги:
    Минторговли и интеграции ЕАЭС Экономика
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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