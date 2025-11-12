Четыре платежные карты приходится на одного жителя Казахстана

За год их количество увеличилось почти на 4%. При этом за пять лет платежных карт в обращении стало больше на 87,4%, а за десятилетие — почти в пять раз. Сейчас на каждого казахстанца приходится около четыре платежных карт, тогда как десять лет назад — менее одной.

Подобная динамика связана с разными факторами — активным проникновением цифровых услуг и сервисов, развитием мобильных приложений банков, которые стали некой финансовой экосистемой, необходимостью открытия карт при получении любых услуг банков, а также популярностью цифровых банковских карт.

— Таким образом, благодаря развитию платежного рынка и цифровых сервисов банков Казахстан стал одним из лидеров во всем мире по вовлеченности населения в безналичные платежи, — пишуть аналитики.

С увеличением количества платежных карт растет и рынок безналичных платежей. За январь–сентябрь текущего года объем безналичных платежей в Казахстане достиг 135,2 трлн тг — на 15,5% больше, чем за аналогичный период 2024-го. Помимо этого, безналичные платежи составили 87% всего оборота средств по платежным картам, и только 13% пришлось на обналичивание.

Ранее сообщалось, что казахстанские платежные карты все чаще используются за границей.