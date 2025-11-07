Казахстанские платежные карты все чаще используются за границей

Общая сумма операций в тенговом эквиваленте составила около 3,7 трлн тг. Номинально это на 28,6% выше уровня января-сентября 2024 года.

Динамику во многом определяют безналичные трансакции, на которые приходится 98% всех операций (196,1 млн ед.) и 91% общей суммы (3,3 трлн тг).

— В свою очередь отдельно взятые трансакции по снятию наличных не попадают в общий тренд. По итогам девяти месяцев количество таких операций сократилось на 8,3%, до 3,9 млн ед. Однако общая сумма, рассчитанная в тенге, даже немного подросла без поправки на инфляцию — на 1,7%, до 323,5 млрд тг. В итоге средний размер трансакции составил 83,9 тыс. тг с номинальным ростом на 11% г/г. — говорится в сообщении.

В целом аналитики констатируют, что число трансакций по снятию наличных идет на спад. При этом, семь из десяти безналичных трансакций по казахстанским картам за рубежом осуществляются онлайн. Средняя сумма одной такой трансакции при подсчетах в тенге равняется 13,6 тыс. тг против 12,3 тыс. тг годом ранее.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальный Банк Казахстана и Visa подписали меморандум о сотрудничестве.