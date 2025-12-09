Четыре новых водохранилища строят в Туркестанской области
В Туркестанской области появятся четыре новых водохранилища общей вместимостью 121 млн кубических метров, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщил аким области Нуралхан Кушеров, уже строятся два водохранилища — «Бәйдібек ата» и «Қарақуыс», а также разрабатываются проекты еще двух водохранилищ «Боралдай» и «Иқан су».
— За счет строительства «Бәйдібек ата» и «Боралдай» город Туркестан и пять районов будут стабильно обеспечены 113 млн кубических метров воды, — отметил он.
По словам акима, новые водные объекты улучшат водообеспечение почти 16 тысяч гектаров земли и позволят дополнительно производить продукцию на 200 млрд тенге.
На территории области функционирует 4 180 каналов общей протяженностью 12 731 км, обеспечивающих полив. При этом 76% этих каналов изношены.
— Для решения этой проблемы мы приняли комплексный план. В первую очередь, необходимо восстановить изношенные водные объекты. За счет финансирования Исламского банка развития мы планируем отремонтировать в общей сложности 302 водных объекта. В результате показатель износа каналов снизится на 50 процентов, — отметил аким.