Четыре новых водохранилища строят в Туркестанской области

Как сообщил аким области Нуралхан Кушеров, уже строятся два водохранилища — «Бәйдібек ата» и «Қарақуыс», а также разрабатываются проекты еще двух водохранилищ «Боралдай» и «Иқан су».

— За счет строительства «Бәйдібек ата» и «Боралдай» город Туркестан и пять районов будут стабильно обеспечены 113 млн кубических метров воды, — отметил он.

По словам акима, новые водные объекты улучшат водообеспечение почти 16 тысяч гектаров земли и позволят дополнительно производить продукцию на 200 млрд тенге.

На территории области функционирует 4 180 каналов общей протяженностью 12 731 км, обеспечивающих полив. При этом 76% этих каналов изношены.