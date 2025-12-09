РУ
телерадиокомплекс президента РК
    13:27, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    Четыре новых водохранилища строят в Туркестанской области

    В Туркестанской области появятся четыре новых водохранилища общей вместимостью 121 млн кубических метров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Министерство водных ресурсов РК обновляет данные по крупнейшим рекам и водохранилищам
    Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

    Как сообщил аким области Нуралхан Кушеров, уже строятся два водохранилища — «Бәйдібек ата» и «Қарақуыс», а также разрабатываются проекты еще двух водохранилищ «Боралдай» и «Иқан су».

    — За счет строительства «Бәйдібек ата» и «Боралдай» город Туркестан и пять районов будут стабильно обеспечены 113 млн кубических метров воды, — отметил он.

    По словам акима, новые водные объекты улучшат водообеспечение почти 16 тысяч гектаров земли и позволят дополнительно производить продукцию на 200 млрд тенге.

    На территории области функционирует 4 180 каналов общей протяженностью 12 731 км, обеспечивающих полив. При этом 76% этих каналов изношены.

    — Для решения этой проблемы мы приняли комплексный план. В первую очередь, необходимо восстановить изношенные водные объекты. За счет финансирования Исламского банка развития мы планируем отремонтировать в общей сложности 302 водных объекта. В результате показатель износа каналов снизится на 50 процентов, — отметил аким.

    Ремонт Туркестанская область Регионы Строительство Водохранилище Водные ресурсы
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
