Четыре иностранца погибли при строительстве дороги в Грузии

По данным ведомства, во время возведения подпорной стены произошел обвал грунта. Под массивом обрушившейся земли оказались пять сотрудников строительной компании — граждане Туркменистана и Китая. На месте обнаружены тела четырех погибших, еще один пострадавший доставлен в медицинское учреждение.

На участке возле села Цкере продолжают работать спасательные службы и представители Департамента автодорог. Министерство внутренних дел Грузии инициировало расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.

Автодорога Квешети-Коби является одним из крупных инфраструктурных проектов страны. Реализация направлена на повышение безопасности передвижения и обеспечение круглогодичного транспорта на участке, ведущем к КПП на границе Грузии и России. Дорога также призвана усилить транзитный потенциал государства и будет востребована туристами.

Стоимость проекта составляет 1,24 млрд лари (около 460 млн долларов).

Несколько лет назад гражданин Китая погиб при строительстве новой дороги на Рикотском перевале в Грузии. А годом ранее летальный случай с участием рабочего из КНР произошел на стройплощадке у села Коби близ границы с Россией.

Ранее сообщалось о смерти 24-летнего мужчины на стройке в Шымкенте, который по неосторожности упал в шахту лифта на территории строящегося жилого комплекса.



