РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:08, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Четыре иностранца погибли при строительстве дороги в Грузии

    Несчастный случай произошел при проведении строительных работ на участке автодороги Квешети-Коби, ведущей к грузино-российской границе, в результате которого погибли четыре рабочих-иностранца, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Департамент автомобильных дорог Грузии.

    Четыре иностранца погибли при строительстве дороги в Грузии
    Фото: Министерство инфраструктуры и регионального развития Грузии

    По данным ведомства, во время возведения подпорной стены произошел обвал грунта. Под массивом обрушившейся земли оказались пять сотрудников строительной компании — граждане Туркменистана и Китая. На месте обнаружены тела четырех погибших, еще один пострадавший доставлен в медицинское учреждение.

    На участке возле села Цкере продолжают работать спасательные службы и представители Департамента автодорог. Министерство внутренних дел Грузии инициировало расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.

    Автодорога Квешети-Коби является одним из крупных инфраструктурных проектов страны. Реализация направлена на повышение безопасности передвижения и обеспечение круглогодичного транспорта на участке, ведущем к КПП на границе Грузии и России. Дорога также призвана усилить транзитный потенциал государства и будет востребована туристами.

    Стоимость проекта составляет 1,24 млрд лари (около 460 млн долларов).

    Несколько лет назад гражданин Китая погиб при строительстве новой дороги на Рикотском перевале в Грузии. А годом ранее летальный случай с участием рабочего из КНР произошел на стройплощадке у села Коби близ границы с Россией.

    Ранее сообщалось о смерти 24-летнего мужчины на стройке в Шымкенте, который по неосторожности упал в шахту лифта на территории строящегося жилого комплекса.

    Теги:
    Грузия Строительство Мировые новости
    Серикбол Кошмаганбетов
    Серикбол Кошмаганбетов
    Автор
    Сейчас читают