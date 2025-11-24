Четыре иностранца погибли при строительстве дороги в Грузии
Несчастный случай произошел при проведении строительных работ на участке автодороги Квешети-Коби, ведущей к грузино-российской границе, в результате которого погибли четыре рабочих-иностранца, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Департамент автомобильных дорог Грузии.
По данным ведомства, во время возведения подпорной стены произошел обвал грунта. Под массивом обрушившейся земли оказались пять сотрудников строительной компании — граждане Туркменистана и Китая. На месте обнаружены тела четырех погибших, еще один пострадавший доставлен в медицинское учреждение.
На участке возле села Цкере продолжают работать спасательные службы и представители Департамента автодорог. Министерство внутренних дел Грузии инициировало расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.
Автодорога Квешети-Коби является одним из крупных инфраструктурных проектов страны. Реализация направлена на повышение безопасности передвижения и обеспечение круглогодичного транспорта на участке, ведущем к КПП на границе Грузии и России. Дорога также призвана усилить транзитный потенциал государства и будет востребована туристами.
Стоимость проекта составляет 1,24 млрд лари (около 460 млн долларов).
Несколько лет назад гражданин Китая погиб при строительстве новой дороги на Рикотском перевале в Грузии. А годом ранее летальный случай с участием рабочего из КНР произошел на стройплощадке у села Коби близ границы с Россией.
Ранее сообщалось о смерти 24-летнего мужчины на стройке в Шымкенте, который по неосторожности упал в шахту лифта на территории строящегося жилого комплекса.