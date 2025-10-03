Уголовное дело возбуждено после смерти 24-летнего мужчины на стройке в Шымкенте

Как сообщили в городском отделе департамента комитета госинспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения, инцидент произошел на строительной площадке ТОО «AINA MARE HOUSE».

— Балтабаев Умитжан погиб в результате падения при невыясненных обстоятельствах. Для начала расследования необходимо официальное уведомление от работодателя в течение суток. На его основании формируется комиссия, которая проводит проверку в течение десяти рабочих дней, — пояснили в ведомстве.

Вместе с тем отмечается, что на сегодня никаких уведомлений в трудовую инспекцию не поступало. Официально ли погибший был трудоустроен на объекте, предстоит установить.

В полиции подтвердили возбуждение уголовного дела по факту несчастного случая.

— Проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. По итогам расследования будет принято процессуальное решение, — сообщили в ДП Шымкента.

Строительная компания, ответственная за объект, пока не предоставила официальных комментариев.

Ранее в Шымкенте при опрокидывании автовышки на НПЗ погибли двое сотрудников подрядной компании. Несчастный случай со смертельным исходом произошел во время изоляционных работ.

Возбуждено уголовное дело.