Уголовное дело возбуждено после смерти 24-летнего мужчины на стройке в Шымкенте
По предварительным данным, он по неосторожности упал в шахту лифта на территории строящегося жилого комплекса, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в городском отделе департамента комитета госинспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения, инцидент произошел на строительной площадке ТОО «AINA MARE HOUSE».
— Балтабаев Умитжан погиб в результате падения при невыясненных обстоятельствах. Для начала расследования необходимо официальное уведомление от работодателя в течение суток. На его основании формируется комиссия, которая проводит проверку в течение десяти рабочих дней, — пояснили в ведомстве.
Вместе с тем отмечается, что на сегодня никаких уведомлений в трудовую инспекцию не поступало. Официально ли погибший был трудоустроен на объекте, предстоит установить.
В полиции подтвердили возбуждение уголовного дела по факту несчастного случая.
— Проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. По итогам расследования будет принято процессуальное решение, — сообщили в ДП Шымкента.
Строительная компания, ответственная за объект, пока не предоставила официальных комментариев.
Ранее в Шымкенте при опрокидывании автовышки на НПЗ погибли двое сотрудников подрядной компании. Несчастный случай со смертельным исходом произошел во время изоляционных работ.
Возбуждено уголовное дело.