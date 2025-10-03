РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:46, 03 Октябрь 2025 | GMT +5

    Уголовное дело возбуждено после смерти 24-летнего мужчины на стройке в Шымкенте

    По предварительным данным, он по неосторожности упал в шахту лифта на территории строящегося жилого комплекса, передает корреспондент агентства Kazinform.

    уголовное дело
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Как сообщили в городском отделе департамента комитета госинспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения, инцидент произошел на строительной площадке ТОО «AINA MARE HOUSE».

    — Балтабаев Умитжан погиб в результате падения при невыясненных обстоятельствах. Для начала расследования необходимо официальное уведомление от работодателя в течение суток. На его основании формируется комиссия, которая проводит проверку в течение десяти рабочих дней, — пояснили в ведомстве.

    Вместе с тем отмечается, что на сегодня никаких уведомлений в трудовую инспекцию не поступало. Официально ли погибший был трудоустроен на объекте, предстоит установить.

    В полиции подтвердили возбуждение уголовного дела по факту несчастного случая.

    — Проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. По итогам расследования будет принято процессуальное решение, — сообщили в ДП Шымкента.

    Строительная компания, ответственная за объект, пока не предоставила официальных комментариев.

    Ранее в Шымкенте при опрокидывании автовышки на НПЗ погибли двое сотрудников подрядной компании. Несчастный случай со смертельным исходом произошел во время изоляционных работ.

    Возбуждено уголовное дело.

    Теги:
    Регионы Казахстана Шымкент Строительство Происшествия Уголовное дело
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
    Сейчас читают