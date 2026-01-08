Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе в СКО

В результате ДТП погибли водитель легкового автотранспорта и трое его пассажиров, возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, автомашина «Toyota Camry» выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с двигавшимся навстречу грузовым автотранспортом.

— Департамент полиции призывает строго соблюдать правила дорожного движения. Нарушения скоростного режима, выезд на полосу встречного движения и рискованные манёвры могут привести к тяжёлым последствиям. Будьте внимательны и берегите жизнь, — говорится в сообщении ДП.

За 2025 года в СКО зарегистрировано 593 ДТП, в которых 47 человек погибли и 793 получили ранения. Из них на автодорогах республиканского значения зарегистрировано 117 ДТП, в которых 26 человек побигли и 200 получили ранения.

Ранее в Акмолинской области произошло ДТП с участием грузовика. В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Трое пассажиров автомобиля с различными телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение.