Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе в СКО
8 января на автодороге «Астана — Петропавловск» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашин «Toyota Camry» и «Shacman», передает агентство Kazinform со ссылкой на ДП СКО.
В результате ДТП погибли водитель легкового автотранспорта и трое его пассажиров, возбуждено уголовное дело.
По предварительным данным, автомашина «Toyota Camry» выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с двигавшимся навстречу грузовым автотранспортом.
— Департамент полиции призывает строго соблюдать правила дорожного движения. Нарушения скоростного режима, выезд на полосу встречного движения и рискованные манёвры могут привести к тяжёлым последствиям. Будьте внимательны и берегите жизнь, — говорится в сообщении ДП.
За 2025 года в СКО зарегистрировано 593 ДТП, в которых 47 человек погибли и 793 получили ранения. Из них на автодорогах республиканского значения зарегистрировано 117 ДТП, в которых 26 человек побигли и 200 получили ранения.
Ранее в Акмолинской области произошло ДТП с участием грузовика. В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Трое пассажиров автомобиля с различными телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение.