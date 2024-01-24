Черный дым накрыл часть Алматы

Крупный пожар в Первомайской промышленной зоне Алматинской области стал причиной ухудшения состояния атмосферного воздуха и накапливания черного дыма в северной части Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

В управлении экологии и окружающей среды Алматы сообщили, что с 07:00 до 09:20 черный обвес дыма накопился и растянулся на многие километры, из-за слабого ветреного потока дым переносился медленно и около 3 часов рассеивался в черте города.

- Стоит отметить, что с 12:00 черный дым по розе ветров сместился в Илийский район Алматинской области. Явление временное и не является смогом, - пояснили в управлении.

Утром 24 января в Первомайской промышленной зоне Илийского района произошло загорание склада полиэтиленовых изделий. В Сети распространялось видео крупного пожара.