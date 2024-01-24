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    15:46, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Черный дым накрыл часть Алматы

    дым
    Фото: pixabay.com

    Крупный пожар в Первомайской промышленной зоне Алматинской области стал причиной ухудшения состояния атмосферного воздуха и накапливания черного дыма в северной части Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В управлении экологии и окружающей среды Алматы сообщили, что с 07:00 до 09:20 черный обвес дыма накопился и растянулся на многие километры, из-за слабого ветреного потока дым переносился медленно и около 3 часов рассеивался в черте города.

    - Стоит отметить, что с 12:00 черный дым по розе ветров сместился в Илийский район Алматинской области. Явление временное и не является смогом, - пояснили в управлении.

    Утром 24 января в Первомайской промышленной зоне Илийского района произошло загорание склада полиэтиленовых изделий. В Сети распространялось видео крупного пожара.

    Теги:
    Пожар Регионы Алматинская область Алматы Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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