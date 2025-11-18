Чемпионат мира по шорт-треку среди юниоров пройдет в Казахстане в 2027 году

Встреча состоялась на базе ледового дворца «Алау», в котором в эти дни проходят соревнования юниорского Кубка мира по шорт-треку.

Ербол Мырзабосынов и Хуго Херрнхоф обсудили текущее развитие конькобежного спорта и шорт-трека в Казахстане, меры по дальнейшему укреплению сотрудничества с ISU, а также перспективы подготовки к предстоящим зимним Олимпийским играм 2026 года в Милане.

Министр подчеркнул, что шорт-трек в Казахстане развивается планомерно и системно. Напомним, в этом году Казахстан завоевал первое золото в Азиатских зимних играх, что стало исторической победой в отечественном спорте.

В текущем сезоне нашей стране доверено проведение двух этапов юниорского Кубка мира, что значит признание высокого организационного уровня и растущей роли Казахстана на международной арене. Также в 2027 году Казахстану поручено проведение чемпионата мира по шорт-треку – крупнейшего события в истории национального конькобежного спорта.

Хуго Херрнхоф высоко оценил условия, созданные на арене «Алау», организацию соревнований и потенциал казахстанских спортсменов, отметив готовность продолжать тесное сотрудничество с Казахстаном в рамках программ ISU.

Напомним, что команда Казахстана по шорт-треку заняла первое место на этапе Кубка мира среди юниоров в Астане.