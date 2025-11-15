РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:32, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан завоевал «золото» на юниорском этапе Кубка мира по шорт-треку

    Команда Казахстана по шорт-треку заняла первое место на этапе Кубка мира среди юниоров в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Казахстан завоевал «золото» на юниорском этапе Кубка мира по шорт-треку
    Фото: НОК РК

    Наши спортсмены первенствовали в эстафете среди смешанных команд.

    Второе место заняла Южная Корея. Китай замкнул тройку лучших.

    Добавим, что второй этап Кубка мира среди юниоров проходит в Астане с 13 по 15 ноября. Соревнования принимает Ледовый дворец «Алау».

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Астана Шорт-трек
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают