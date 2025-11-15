19:32, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5
Казахстан завоевал «золото» на юниорском этапе Кубка мира по шорт-треку
Команда Казахстана по шорт-треку заняла первое место на этапе Кубка мира среди юниоров в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Наши спортсмены первенствовали в эстафете среди смешанных команд.
Второе место заняла Южная Корея. Китай замкнул тройку лучших.
Добавим, что второй этап Кубка мира среди юниоров проходит в Астане с 13 по 15 ноября. Соревнования принимает Ледовый дворец «Алау».