Чем закончилось разбирательство с «Яндекс.Такси»

Расследование в отношении «Яндекс. Такси» завершено. Об этом на брифинге сообщил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров, передает корреспондент агентства Kazinform.

Между АЗРК и «Яндексом» заключено процессуальное соглашение, в котором прописаны взаимные обязательства. Если условия будут нарушены, их могут пересмотреть, а также принять соответствующие меры. Но вопрос цены остается открытым.

— Вопрос к цене остается. Если будут факты резких скачков, свыше нормы в 10 раз, то мы готовы все это рассматривать. Продолжают поступать жалобы, но, конечно, в меньшей степени. Если есть вопросы, будем анализировать, — пояснил Марат Омаров.

По его словам, в ходе судебных разбирательств стороны пришли к компромиссу и договорились о снижении комиссии для потребителей и водителей агрегатора.

Ранее сообщалось, что расследование в отношении «Яндекс.Такси» проводит АЗРК.