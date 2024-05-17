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    12:51, 17 Май 2024 | GMT +6

    Чем закончилось разбирательство с «Яндекс.Такси»

    Яндекс.Такси
    Фото: Алина Тулебаева/ Kazinform

    Расследование в отношении «Яндекс. Такси» завершено. Об этом на брифинге сообщил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Между АЗРК и «Яндексом» заключено процессуальное соглашение, в котором прописаны взаимные обязательства. Если условия будут нарушены, их могут пересмотреть, а также принять соответствующие меры. Но вопрос цены остается открытым.

    — Вопрос к цене остается. Если будут факты резких скачков, свыше нормы в 10 раз, то мы готовы все это рассматривать. Продолжают поступать жалобы, но, конечно, в меньшей степени. Если есть вопросы, будем анализировать, — пояснил Марат Омаров.

    По его словам, в ходе судебных разбирательств стороны пришли к компромиссу и договорились о снижении комиссии для потребителей и водителей агрегатора.

    Ранее сообщалось, что расследование в отношении «Яндекс.Такси» проводит АЗРК. 

    Теги:
    Закон и право АЗРК Транспорт Такси Цены и тарифы
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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