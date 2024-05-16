Высокие цены Яндекс Такси: Правительство РК назначило проверку

В декабре 2023 года Агентство по защите и развитию конкуренции РК провело антимонопольное расследование в отношении ТОО «Яндекс. Такси Корп». О его результатах рассказал министр национальной экономики Нурлан Байбазаров в ответе на депутатский запрос, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как заявил министр, по итогам расследования «Яндекс. Такси Корп» привлекли к административной ответственности за координацию экономической деятельности таксопарков, выраженную в навязывании услуг технической поддержки программного обеспечения контрольно-кассовых машин.

В то же время, Агентством был согласован антимонопольный комплаенс «Яндекс», в рамках которого предусмотрены следующие меры:

для повышения уровня дохода водителей с 14 декабря 2023 года отменены комиссии «Яндекса», если заказ превышает двукратно базовую стоимость поездки. Министр отметил, что экономический эффект — 2 млрд тенге в год, при этом недополученная комиссия в рамках данной инициативы за первый квартал 2024 года составила 47 млн тенге;

введение дополнительной бонусной программы для водителей. В 2024 году бонусы составят 7-10 млрд тенге в зависимости от роста оборота отрасли и инфляции, при этом общий объем бонусов за первый квартал 2024 года составил 6,2 млрд тенге;

улучшение пользовательского приложения для повышения прозрачности формирования тарифа с приведением обоснований его повышения и прогноза изменения. Был добавлен «Индикатор спроса» на главном экране приложения «Яндекс Go» с объяснением причин уровня цены и прогноза ее изменения.

Вместе с тем, «Яндекс» внедрил дополнительную бонусную программу, согласно которой в декабре 2023 года водителям Астаны и Алматы было выплачено более 400 млн тенге, а в январе 2024 года — 700 млн тенге.

Для пассажиров введен обновленный тариф «Вместе», который дал возможность заказать такси за более низкую стоимость в пиковый период спроса. Он был запущен в декабре 2023 года и за первый квартал 2024 года по данному тарифу осуществлено порядка 4,5 млн поездок.

Также «Яндекс» введет ограничения на повышение тарифа выше трехкратного коэффициента в условиях максимального спроса на услуги такси, например, в непогоду или праздничные дни. За первый квартал этого года с трехкратным коэффициентом стоимости осуществлено 238 тысяч заказов или 0,15% от их общего количества.

Нурлан Байбазаров отметил, что с целью обеспечения контроля исполнения антимонопольного комплаенса до конца второго квартала 2024 года Агентством будет создана специальная мониторинговая группа с экспертами.

Кроме того, по словам министра, принимаются следующие системные меры, обеспечивающие баланс интересов пассажиров и водителей:

Агентством инициированы поправки в законодательство, введение которых позволит водителям работать напрямую с «Яндекс» без таксопарков;

для детального изучения программного обеспечения «Яндекс», а также факторов, влияющих на ценообразование (погодные условия, праздничные дни, повышенный спрос, отсутствие водителей и прочее), независимой аудиторской компанией в сфере информационных технологий совместно с Агентством и Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности планируется провести аудит алгоритмического ценообразования.

При выявлении признаков нарушения законодательства в области защиты конкуренции, Агентством будут применяться оперативные меры реагирования.