Чем отличаются новые банкноты от старых в Казахстане

Национальный банк РК назвал основные отличия новой серии банкнот «Сакский стиль», передает корреспондент агентства Kazinform.

Работа по поэтапному выпуску в обращение новой серии банкнот проводится Нацбанком с конца прошлого года.

- Основные отличия новой серии заключаются в изменении размера банкнот и значительном усовершенствовании защитного комплекса. Специалистами Национального банка проведен анализ размеров банкнот в мировой практике. Результаты показали, что уменьшенный размер банкнот более удобен для пересчета, хранения и транспортировки. Также данная мера позволяет ускорить и упростить производство банкнот за счет расположения большего количества банкнот на банкнотном листе, - отметили в пресс-службе Нацбанка.

Кроме того, бумага, используемая для производства новых банкнот, как и в предыдущих сериях банкнот, состоит из хлопка.

- Его использование связано с необходимостью производства прочной бумаги, которая обладает высокой износостойкостью и долговечностью. Эти изменения направлены на улучшение качества банкнот, усиление защитных элементов и применение новейших технологий в изготовлении банкнот, - добавили в Нацбанке.

Новая серия банкнот национальной валюты презентована в ноябре прошлого года. Она основана на элементах «Сакского стиля» и отражает наследие страны — от уникальной культуры номадов до современного Казахстана.

С 28 июня этого года в обращение поступили банкноты нового дизайна номинальной стоимостью 10 000 тенге. В массовое обращение данные банкноты поступят в сентябре 2024 года.

Материал о том, как производят тенге, можно почитать по ссылке.