Как производят тенге: репортаж с монетного двора Казахстана

Недавно Ассоциация финансистов Казахстана опубликовала отчет о статистике денежных расчетов за первое полугодие. Оказалось, что объем прироста безналичных операций упал сразу в три раза. Стали ли в нашей стране печатать больше бумажных банкнот, и действительно ли пользуются наличные деньги популярностью в качестве платежного инструмента? В Национальном банке РК агентству Kazinform ответили на эти вопросы, а также рассказали, как на монетном дворе Казахстана изготовляют тенге.

В Нацбанке отметили, что несмотря на активное развитие инфраструктуры безналичных платежей, динамика наличных денег в обращении демонстрирует стабильный рост. Среднегодовой темп роста наличных денег в обращении за последние 5 лет составил 9,9%.

— Согласно результатам социологического исследования, проведенного Национальным Банком, доля населения, чаще всего предпочитающая наличную форму оплаты, составляет около 60%, — ответили в пресс-службе Национального Банка РК.

При этом разница по регионам страны существенная: наличные чаще используются в Атырауской (81%), Павлодарской (77%), Западно-Казахстанской (74%) областях, меньше всего — в Алматы (36%).

— Результаты исследования показали, что наличные деньги сохраняют позицию одного из важных платежных инструментов среди населения и субъектов экономики, — добавили в Нацбанке.

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Первые партии тенге пришли в Казахстан из Великобритании, а уже в 1995 году в стране заработала собственная фабрика. Сейчас в Казахстане банкноты и монеты тенге изготавливаются Банкнотной фабрикой в Алматы и Казахстанским монетным двором в Усть-Каменогорске.

Монетный двор относится к особо важным государственным объектам. Он был создан в 1992 году и обладает различными технологическими участками, в числе которых заготовительный, инструментальный, гальванический, термический участки, участок штамповки и обработки давлением, а также вспомогательное производство и склады. Предприятие укомплектовано высокопроизводительным оборудованием производства ведущих фирм Германии и Швейцарии. Допуск посторонних в него строго воспрещен, и поэтому изображения нам предоставили сами сотрудники.

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Основные цели предприятия — выполнение заказов Национального Банка Республики Казахстан на изготовление монет национальной валюты из цветных металлов, золота и серебра (циркуляционных, памятных, коллекционных), а также выполнение заказов Администрации Президента Республики Казахстан на изготовление государственных наград.

Сегодня монетный двор полностью обеспечивает Казахстан разменными монетами, не уступающими по своим характеристикам тем, которые используются, например, в Европе или Америке.

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По данным Нацбанка, в данный момент на Казахстанском монетном дворе работает более 300 сотрудников, которые обеспечивают непрерывное функционирование и развитие данного производственного объекта.

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— В целях обеспечения наличного денежного обращения в стране Национальный Банк ежедневно осуществляет выпуск и изъятие наличных денег через банки второго уровня и АО «Казпочта» в соответствии с их заявками. По состоянию на 25 июля 2024 года общая номинальная сумма банкнот и циркуляционных монет, выпущенных в обращение в Казахстане составила 4,4 трлн тенге (из них: банкноты — 4,3 трлн тенге, монеты — 100 млрд тенге), — рассказали в Нацбанке.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Процесс изготовления наличных денег представляет собой сложный производственный цикл, который включает разработку дизайна, приобретение специальных материалов (на примере банкнот — приобретаются специальная бумага, краски, производятся заготовки), нанесение изображений и защитных элементов, а также другие этапы. С учетом всех этапов производственного процесса, изготовление банкнот может занимать до одного года. Изготовление монет занимает в среднем до 6 месяцев.

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Монетный ряд тенге представлен номиналами 1, 2, 5, 10, 50, 100 и 200 тенге. Монеты номиналом 100 и 200 тенге являются биколорными. Данные монеты изготавливаются из сплава «нейзильбер» белого цвета и из сплава «нибрасс» желтого цвета. Монеты номиналом 50 тенге изготавливаются из нейзильбера. Монеты номиналом 1, 2, 5, 10 и 20 тенге изготавливаются из стали, покрытой медно-никелевым сплавом. Следует отметить, что данный способ изготовления циркуляционных монет практикуется во многих странах мира. Сырье (металл) для изготовления монет приобретается на казахстанском и международном рынке в зависимости от качественных характеристик металла и его стоимости.

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Разработка дизайна национальной валюты ведется группой штатных дизайнеров Национального Банка.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

При этом замечено, что последние выпущенные банкноты отличаются по качеству, форме и типу бумаги.

— Национальным Банком начиная с конца 2023 года проводится работа по поэтапному выпуску в обращение новой серии банкнот «Сакский стиль». Основные отличия новой серии заключаются в изменении размера банкнот и значительном усовершенствовании защитного комплекса. Специалистами Национального Банка проведен анализ размеров банкнот в мировой практике. Результаты показали, что уменьшенный размер банкнот более удобен для пересчета, хранения и транспортировки. Также данная мера позволяет ускорить и упростить производство банкнот за счет расположения большего количества банкнот на банкнотном листе. Кроме того, стоит отметить, что бумага, используемая для производства новых банкнот, как и в предыдущих сериях банкнот, состоит из хлопка. Его использование связано с необходимостью производства прочной бумаги, которая обладает высокой износостойкостью и долговечностью. Эти изменения направлены на улучшение качества банкнот, усиление защитных элементов и применение новейших технологий в изготовлении банкнот.