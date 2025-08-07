РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:43, 07 Август 2025 | GMT +5

    Человек попал под поезд в Алматинской области

    Трагедия произошла в среду вечером на перегоне Карабулак-Тентек в Алматинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    железная дорога
    Фото: freepik

    – 6 августа в 19.52 на перегоне Карабулак-Тентек машинист применил экстренное торможение из-за внезапного выхода постороннего человека на железнодорожный путь. Из-за малого расстояния наезд предотвратить не удалось, – сообщили в пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы».

    КТЖ призывает граждан быть предельно внимательными и соблюдать правила нахождения вблизи железнодорожных путей. В нацкомпании напомнили, что переход путей в неустановленных местах может привести к трагическим последствиям.

    Отметим, в конце июня на перегоне Аксенгер – Бурундай произошла трагедия: под поезд попали два человека, переходившие железнодорожные пути в неустановленном месте. Оба скончались от полученных травм.

    Ранее подростка ударило током на крыше поезда. Происшествие было зафиксировано на станции Алматы-2.

    С начала года на железных дорогах страны произошло 39 случаев травмирования людей, среди пострадавших есть и дети.

    Теги:
    Алматинская область Поезда Происшествия
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают