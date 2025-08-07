Человек попал под поезд в Алматинской области
Трагедия произошла в среду вечером на перегоне Карабулак-Тентек в Алматинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.
– 6 августа в 19.52 на перегоне Карабулак-Тентек машинист применил экстренное торможение из-за внезапного выхода постороннего человека на железнодорожный путь. Из-за малого расстояния наезд предотвратить не удалось, – сообщили в пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы».
КТЖ призывает граждан быть предельно внимательными и соблюдать правила нахождения вблизи железнодорожных путей. В нацкомпании напомнили, что переход путей в неустановленных местах может привести к трагическим последствиям.
Отметим, в конце июня на перегоне Аксенгер – Бурундай произошла трагедия: под поезд попали два человека, переходившие железнодорожные пути в неустановленном месте. Оба скончались от полученных травм.
Ранее подростка ударило током на крыше поезда. Происшествие было зафиксировано на станции Алматы-2.
С начала года на железных дорогах страны произошло 39 случаев травмирования людей, среди пострадавших есть и дети.