Человек попал под поезд в Алматинской области

– 6 августа в 19.52 на перегоне Карабулак-Тентек машинист применил экстренное торможение из-за внезапного выхода постороннего человека на железнодорожный путь. Из-за малого расстояния наезд предотвратить не удалось, – сообщили в пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы».

КТЖ призывает граждан быть предельно внимательными и соблюдать правила нахождения вблизи железнодорожных путей. В нацкомпании напомнили, что переход путей в неустановленных местах может привести к трагическим последствиям.

Отметим, в конце июня на перегоне Аксенгер – Бурундай произошла трагедия: под поезд попали два человека, переходившие железнодорожные пути в неустановленном месте. Оба скончались от полученных травм.

Ранее подростка ударило током на крыше поезда. Происшествие было зафиксировано на станции Алматы-2.

С начала года на железных дорогах страны произошло 39 случаев травмирования людей, среди пострадавших есть и дети.