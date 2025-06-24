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    15:37, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    Два человека погибли под поездом в Алматинской области

    Трагедия произошла на перегоне Аксенгер – Бурундай, два человека переходили железнодорожные пути в неустановленном месте, передает корреспондент агентства Kazinform.

    железная дорога
    Фото: freepik.com

    Как сообщили в пресс-службе КТЖ, 23 июня в 19:10 на участке Отар – Алматы-1, на перегоне Аксенгер – Бурундай, машинист поезда применил экстренное торможение из-за внезапного выхода двух человек на железнодорожные пути. На подаваемые сигналы локомотива они не реагировали. Из-за малого расстояния наезд предотвратить не удалось.

    — О случившемся сообщено в линейный отдел полиции на станции Алматы-1. На месте происшествия работают компетентные службы. Проводится расследование, — сообщили в КТЖ.

    В департаменте полиции на транспорте уточнили, что пассажирский поезд совершил наезд на двух человек, переходивших пути в неположенном месте. От полученных травм оба скончались на месте.

    — По данному факту Линейным управлением полиции на станции Алматы-1 возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 344 УК РК. Ведется расследование. Другая информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит, — добавили в пресс-службе ДП на транспорте.

    Ранее на перегоне Кайрат – Байсерке грузовой поезд применил экстренное торможение из-за нахождения постороннего человека на железнодорожном пути. 

    Теги:
    КТЖ Алматинская область Железная дорога Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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