В Алматы двое попали под поезд: транспортная полиция обратилась к казахстанцам

В связи с этим департамент полиции на транспорте обратился к гражданам с призывом строго соблюдать правила безопасности на железной дороге.

В транспортной полиции напомнили, что ежегодно на железных дорогах страны из-за несоблюдения правил безопасности гибнут и получают тяжелые травмы люди, в том числе дети.

– Недавно в Алматы поезд сбил двух человек. Несчастный случай произошел при попытке перехода путей в неустановленных местах. По данным фактам проводятся расследования. Эти инциденты наглядно показывают, насколько важно строго соблюдать правила безопасности вблизи железнодорожных объектов, – сообщил заместитель начальника департамента Ондасын Аштаев.

С начала года зарегистрировано 39 фактов травмирования граждан железнодорожным транспортом, из них больше половины с летальным исходом, среди которых есть несовершеннолетние и малолетние дети.

По его словам, основными причинами трагических происшествий являются игнорирование элементарных правил безопасности в зоне повышенной опасности. Наиболее частыми причинами становятся переход путей в неустановленных местах, неоправданная спешка, беспечность, отказ от использования пешеходных мостов, тоннелей и настилов.

– Следует помнить: нахождение посторонних лиц на объектах железнодорожного транспорта представляет угрозу не только их собственной жизни и здоровью, но и жизни пассажиров, сотрудников железной дороги, а также влияет на безопасность движения и сохранность перевозимых грузов, – резюмировал полковник полиции.

Транспортная полиция подчеркнула, что в целях сохранения жизни и здоровья необходимо:

переходить железнодорожные пути только в специально оборудованных и обозначенных местах, убедившись в отсутствии движущегося поезда, локомотива или вагонов;

на станциях и перегонах не подлезайте под вагоны и не перелезайте через автосцепки.

Категорически запрещается использовать наушники и мобильные телефоны при переходе железнодорожных путей.

Напомним, в конце июня на перегоне Аксенгер – Бурундай произошла трагедия: под поезд попали два человека, переходившие железнодорожные пути в неустановленном месте. Оба скончались от полученных травм.