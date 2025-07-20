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    21:42, 19 Июль 2025 | GMT +5

    Подростка ударило током на крыше поезда в Алматы

    Происшествие было зафиксировано сегодня в 18:55 дежурным на станции Алматы-2, передает агентство Kazinform со ссылкой на АО «НК «ҚТЖ».

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    Фото: акимат Актюбинской области

    — Несовершеннолетний (мальчик, 15 лет) самовольно проник на крышу вагона. В результате был поражен электрическим током и получил ожоги, — сообщили в нацкомпании.

    На место оперативно прибыла бригада скорой медицинской помощи. Пострадавший жив, ему оказана медицинская помощь.

    АО «НК «ҚТЖ» напоминает, что железная дорога — это зона повышенной опасности. Проникновение на пути, а также любые действия вблизи подвижного состава, могут привести к тяжелым последствиям для жизни и здоровья.

    По факту происшествия проводится служебное расследование.

    Напомним, с начала года на железных дорогах страны произошло 39 случаев травмирования людей, среди пострадавших есть и дети.

    Теги:
    Дети КТЖ Алматы Поезда Железная дорога Происшествия
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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