Подростка ударило током на крыше поезда в Алматы

— Несовершеннолетний (мальчик, 15 лет) самовольно проник на крышу вагона. В результате был поражен электрическим током и получил ожоги, — сообщили в нацкомпании.

На место оперативно прибыла бригада скорой медицинской помощи. Пострадавший жив, ему оказана медицинская помощь.

АО «НК «ҚТЖ» напоминает, что железная дорога — это зона повышенной опасности. Проникновение на пути, а также любые действия вблизи подвижного состава, могут привести к тяжелым последствиям для жизни и здоровья.

По факту происшествия проводится служебное расследование.

Напомним, с начала года на железных дорогах страны произошло 39 случаев травмирования людей, среди пострадавших есть и дети.