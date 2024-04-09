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    14:12, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Человеческие кости нашли в ходе строительства плотины в Атырауской области

    Техника, паводки
    Фото: Правительство РК

    12 черепов и 26 человеческих костей найдены при раскопках грунта для строительства плотины на берегу реки Жайык в Махамбетском районе Атырауской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По словам директора музея-заповедника «Сарайшык» Мухтара Абилсеита, сотрудники компетентных органов уже начали доследственную проверку.

    — Во время археологических раскопок на месте города Сарайшык часто находят человеческие кости. Ведь в средневековом Сарайшыке имелось большое кладбище. Сейчас во время строительства плотины также были найдены человеческие кости на берегу реки Жайык. Обычно, как только приходят такие новости, специалисты выполняют соответствующую работу и перезахороняют кости согласно национальным традициям, — рассказывает Мухтар Абилсеит.

    По данным областного штаба по чрезвычайным ситуациям, в Атырауской области в связи с объявлением чрезвычайного положения природного характера строят плотину для защиты от паводковых вод. Данная работа проводилась в городе Атырау, Махамбетском, Индерском районах, расположенных на берегах реки Жайык.

    Ранее сообщалось, что в Атырауской области объявлен режим чрезвычайной ситуации.

    Гуманитарную помощь со всех регионов РК доставляют жителям Атырауской области.

     

    Теги:
    Атырауская область Культура Регионы Казахстана Археология Строительство История Казахстана Паводки
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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