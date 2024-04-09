Человеческие кости нашли в ходе строительства плотины в Атырауской области

12 черепов и 26 человеческих костей найдены при раскопках грунта для строительства плотины на берегу реки Жайык в Махамбетском районе Атырауской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам директора музея-заповедника «Сарайшык» Мухтара Абилсеита, сотрудники компетентных органов уже начали доследственную проверку.

— Во время археологических раскопок на месте города Сарайшык часто находят человеческие кости. Ведь в средневековом Сарайшыке имелось большое кладбище. Сейчас во время строительства плотины также были найдены человеческие кости на берегу реки Жайык. Обычно, как только приходят такие новости, специалисты выполняют соответствующую работу и перезахороняют кости согласно национальным традициям, — рассказывает Мухтар Абилсеит.

По данным областного штаба по чрезвычайным ситуациям, в Атырауской области в связи с объявлением чрезвычайного положения природного характера строят плотину для защиты от паводковых вод. Данная работа проводилась в городе Атырау, Махамбетском, Индерском районах, расположенных на берегах реки Жайык.

Ранее сообщалось, что в Атырауской области объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Гуманитарную помощь со всех регионов РК доставляют жителям Атырауской области.