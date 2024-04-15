15 апреля Президент Касым-Жомарт Токаев посетит с однодневным официальным визитом Республику Армения. Своим мнением по поводу предстоящего визита Главы государства поделились эксперты, передает корреспондент агентства Kazinform.

Одним из первых свое экспертное мнение высказал политолог Данияр Ашимбаев.

— Переговоры пройдут в сложных геополитических условиях. Как известно, Армения под руководством Пашиняна потеряла контроль над Нагорным Карабахом (тут сказалось не только военное превосходство Азербайджана, подержанного Турцией, но и явное наличие закулисных договорённостей). Кроме того, Армения взяла курс на отход от сотрудничества с Россией, которая ее поддерживала многие годы, и начала дрейф в сторону Запада. Осенью прошлого года Пашинян заявил о приостановлении своего участия в работе ОДКБ. Непоследовательная позиция Пашиняна привела его в очень двусмысленное положение, чреватое дальнейшей изоляцией и еще одной войной с Азербайджаном. В тоже время мы видим, что Ереван продолжает активно сотрудничать с традиционными союзниками в рамках ЕАЭС и СНГ, — отметил Данияр Ашимбаев.

По его словам, Казахстан, который, с одной стороны, вместе с Арменией входит в указанные организации, а с другой активно сотрудничает с Азербайджаном и Турцией, в последнее время активно наращивает сотрудничество с Ереваном.

Он напомнил, что только в этом году состоялись встречи министров обороны и иностранных дел, межпарламентские мероприятия, казахско-армянский бизнес-форум. Была предложена инициатива развития взаимной логистики через Иран и Туркменистан.

— Казахстану выгодно не только взаимное многопрофильное сотрудничество, но и мир в Закавказье. Надо учесть и исторически крепкие армяно-казахстанские связи. Казахстан сейчас развивает сотрудничество с Азербайджаном и Грузией, обусловленное развитием ТМТМ, в который Армения пока не вписывается, но урегулирование армяно-азербайджанских отношений позволит выйти на новый уровень взаимного сотрудничества. Токаев в интервью агентству «Арменпресс» отметил: «Существенно возросло значение Южного Кавказа в транспортной системе Евразии. Поэтому инициированный армянской стороной проект «Перекресток мира» как новая транспортная идея заслуживает внимания и всестороннего изучения с точки зрения ее подключения в региональную логистическую структуру взаимосвязанности. Для эффективного продвижения проектов главное, чтобы все заинтересованные стороны достигли взаимоприемлемых договоренностей по дальнейшей разблокировке коммуникаций в регионе», — процитировал Президента эксперт.

Он считает, что дипломатический опыт и прагматизм Токаева могут стать фактором мирного урегулирования в регионе и восстановления отношений в рамках ОДКБ (кроме Астаны повлиять на рост конструктивизма тут объективно больше некому).

По его мнению, Казахстану стратегически выгодно мирное и конструктивное сотрудничество между всеми его соседями и союзниками.

— По словам Токаева, «когда каждый воспринимает путь достижения мира по-своему и продвигает собственную модель мира, без оглядки на интересы других, это превращается в источник напряженности. В этой связи я твердо убежден, что любые противоречия, в том числе касающиеся территориальной целостности государств, необходимо решать исключительно путем политико-дипломатического диалога согласно нормам и принципам Устава ООН… Мы заинтересованы в скорейшем заключении мирного договора между двумя дружественными для нас государствами. Установление прочного и долгосрочного мира между Ереваном и Баку отвечает интересам нашей страны». Токаев не при этом не оставляет без внимания и ситуацию с паводками. В пятницу он провел заседание Республиканского штаба, отметив стабилизацию ситуации в ряде регионов и дал поручения по новым угрозам. После Еревана, как сообщается, Президент посетит пострадавшие районы, — заключил Данияр Ашимбаев.

В свою очередь, российский политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов заявил о том, что значение этого события трудно переоценить.

— Однодневный визит в Ереван состоится 15 апреля, на обратном пути домой Токаев снова посетит казахстанские области, пострадавшие от паводка. С начала 44-дневной войны 2020-го года между Арменией и Азербайджаном ни один лидер тюркского государства еще не посещал Ереван. Симпатии тюркского мира, пусть и в разной степени, были на стороне Баку. Это стало, между прочим, одной из неформальных причин отсутствия внятной позиции ОДКБ по отношению к просьбам Армении, как члена Организации, поддержать ее в противостоянии с соседним Азербайджаном. Реальность такова, что половина стран-членов ОДКБ, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан принадлежат к исламскому миру, а первые два еще и входят в состав Организации тюркских государств (ОТГ), — отметил Дубнов.

По его словам, Казахстан позиционирует себя, наравне с Турцией, одним из лидеров ОТГ, а его нынешний лидер Касым-Жомарт Токаев, в отличие от Эрдогана, видит мир несколько шире, нежели окружающее тюркский регион пространство. И, как представляется, не фиксирует ОТГ в качестве структуры, формирующей исламские ценности в противовес иным конфессиональным мирам.

— Достаточно вспомнить, что Токаев, воспринимающий себя лидером светского государства, пару лет назад провозгласил своей целью превратить Казахстан в центр Евразии, а это требует, если не изменить, то серьезно смягчить воинственность атмосферы, царящей на евразийском пространстве. Южный Кавказ тот самый регион, который требует такого подхода. В интервью агентству «Арменпресс», опубликованному сегодня, казахстанский президент говорит, что «установление прочного мира между Ереваном и Баку отвечает интересам» Астаны и обещает «поддержать любые усилия» в этом направлении «в нашем регионе». Выделил бы словосочетания «любые усилия» и «в нашем регионе». Не значит ли это, что Астана приветствует договоренности, достигнутые 5 апреля в Брюсселе на саммите «Армения — США-ЕС», где Ереван получил определенные гарантии поддержки Запада, стремящегося не допустить новой эскалации военного конфликта в Баку? Не значит ли это, что Казахстан готов взять на себя определенную долю ответственности за мирный выход из многолетнего армяно-азербайджанского клинча? И само по себе такая миротворческая инициатива Астаны не усмиряет ли в определенной степени амбиции Москвы, настаивающей на исключительной своей главенствующей роли в умиротворении конфликта на Южном Кавказе? — задается вопросом эксперт.

Он отмечает, что если последнее верно, то приходится признать, что эти российские амбиции ныне не вполне релевантны, поскольку Москва не пользуется доверием обеих сторон конфликта, во всяком случае, Армении.

— Причины этого Ереван откровенно формулировал все последние месяцы, не стесняясь в выборе эпитетов в адрес Кремля… Кстати, здесь уместно было бы заметить, что в самой Армении довольно эмоционально в эти дни обсуждают, ехать или не ехать премьеру Пашиняну в Москву на инаугурацию Путина 7 мая, если такое приглашение поступит. Поводом для дискуссий стали слова пресс-секретаря Кремля Пескова о возможности «в обозримом будущем» личной встречи Путина и Пашиняна. Хотя поводом для рандеву может быть и ближайший саммит ЕАЭС… Заметил бы в этой связи, что уклоняться от встречи с хозяином Кремля в нынешней ситуации армянскому премьеру было бы контрпродуктивно. Пашиняну за 6 лет у власти не привыкать называть вещи своими именами — noblesse oblige, положение обязывает, — заявил А. Дубнов.

Что касается Казахстана, то кредит доверия к нему со стороны Азербайджана, по мнению политолога, априори обеспечен: они, как было сказано выше, союзники.

— А если вспомнить, что Касым-Жомарт Токаев был с визитом в Баку всего лишь месяц назад, 11–12 марта, то почему не предположить, что нынешний вояж президента Казахстана согласован с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. С другой стороны, если это так, то в Ереване часть правящей элиты уже обеспокоена, что Токаев будет лоббировать открытие Зангезурского транспортного коридора из материкового Азербайджана в его анклав Нахичевань на условиях, выгодных Баку, — добавил спикер.

Ранее сообщалось, что 15 апреля Президент Касым-Жомарт Токаев посетит с однодневным официальным визитом Республику Армения. Кроме того, Президент Казахстана в преддверии своего официального визита в Армению подробно рассказал интервью ИА Арменпресс о сотрудничестве двух стран. В свою очередь, Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал интервью газетам «Egemen Qazaqstan» и «Казахстанская правда».