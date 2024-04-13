Касым-Жомарт Токаев посетит Армению с официальным визитом

15 апреля Президент Касым-Жомарт Токаев посетит с однодневным официальным визитом Республику Армения, передает агентство Kazinform.

— 15 апреля Президент Касым-Жомарт Токаев посетит с однодневным официальным визитом Республику Армения и проведет переговоры с Премьер-министром Николом Пашиняном и Президентом Ваагном Хачатуряном, — говорится в сообщении Акорды.

По завершении программы визита Глава государства вылетит из Еревана в одну из областей Казахстана, находящихся в зоне паводков.