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    12:05, 13 Апрель 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев посетит Армению с официальным визитом

    Касым-Жомарт Токаев посетит Армению с официальным визитом
    Фото: Акорда

    15 апреля Президент Касым-Жомарт Токаев посетит с однодневным официальным визитом Республику Армения, передает агентство Kazinform.

    — 15 апреля Президент Касым-Жомарт Токаев посетит с однодневным официальным визитом Республику Армения и проведет переговоры с Премьер-министром Николом Пашиняном и Президентом Ваагном Хачатуряном, — говорится в сообщении Акорды.

    По завершении программы визита Глава государства вылетит из Еревана в одну из областей Казахстана, находящихся в зоне паводков.

    Теги:
    Президент Казахстана Армения Токаев Касым-Жомарт
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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