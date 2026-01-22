РУ
телерадиокомплекс президента РК
    05:16, 22 Январь 2026 | GMT +5

    ChatGPT будет выявлять пользователей младше 18 лет

    ChatGPT начнет автоматически определять возраст пользователей, чтобы усилить защиту несовершеннолетних, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    ChatGPT
    Фото: freepik

    Новая система OpenAI будет анализировать данные аккаунта, в том числе срок его существования, время активности и характер запросов, и оценивать, не является ли пользователь младше 18 лет.

    Если алгоритм придет к выводу, что пользователь — подросток, в ChatGPT будут включаться дополнительные меры безопасности. Они ограничат доступ к жестокому, сексуальному контенту, материалам о самоповреждении, а также к вирусным онлайн-челленджам, которые могут подталкивать к опасному или рискованному поведению.

    В OpenAI подчеркивают, что система прогнозирования возраста разработана с опорой на экспертные оценки и академические исследования в области детского развития. При этом подростки по-прежнему смогут использовать ChatGPT для учебы, творчества и получения справочной информации.

    Обновление появилось на фоне усиления внимания властей к защите несовершеннолетних в интернете. В странах ЕС обсуждаются ограничения на использование соцсетей пользователями младше 16 лет, а в Австралии подобный запрет уже введен, хотя ChatGPT формально не подпадает под эти правила.

    Дополнительный резонанс теме придает судебный иск в Калифорнии против OpenAI и ее гендиректора Сэма Олтмана, поданный родителями 16-летнего подростка, покончившего с собой. Истцы утверждают, что платформа могла негативно повлиять на его состояние. OpenAI уже внедрила функции родительского контроля — «тихие часы» работы чат-бота и уведомления о тревожных признаках в переписке. В случае ошибочного определения возраста пользователь сможет подтвердить совершеннолетие с помощью селфи в реальном времени или загрузки удостоверения личности.

    Ранее депутаты британского парламента от правящей партии призвали ввести запрет на использование социальных сетей для лиц младше 16 лет. На фоне цифровизации и роста влияния соцсетей власти по всему миру усиливают контроль над онлайн-пространством для детей и подростков. Готово ли государство к расходам и последствиям такого запрета — в материале корреспондента Kazinform.

    Теги:
    Дети Искусственный интеллект Мировые новости Кибербезопасность ChatGPT
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор
