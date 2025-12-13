Частое отключение уличного освещения в селах Алматинской области объяснили в акимате

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в поселке Каргалы Жамбылского района неизвестные проникли в дом и похитили ценные вещи в ночное время.

По данным областного департамента полиции, сообщение о происшествии поступило в ночь на 14 ноября. На место прибыли следственная оперативная группа и участковые инспекторы. По факту преступления возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные действия для установления и задержания подозреваемых. В работу вовлечен весь личный состав полиции, ориентировки направлены в соседние регионы, продолжается комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

Местные жители также жалуются на отключение уличного освещения — светильники в поселке не работают уже три месяца в ночное время, что, по их мнению, может способствовать росту преступности.

В этой связи мы обратились в управление энергетики и водоснабжения Алматинской области. И.о. руководителя управления Нурлан Омирханов пояснил, что с 2025 года в населенных пунктах района, включая Каргалы, действует режим временного отключения уличного освещения с 23:00 до 05:00. В остальное время — с 05:00 до 07:00 и с 17:00 до 23:00 — освещение функционирует в штатном режиме.

— Данная мера реализуется во исполнение протокольного поручения акима района от 8 августа 2025 года и направлена на рациональное использование бюджетных средств, оптимизацию затрат на электроэнергию, а также снижение нагрузки на местный бюджет в условиях повышения тарифов, — пояснил Омирханов.

Он добавил, что ограничения носят временный и адаптивный характер. Режим работы уличного освещения может быть пересмотрен при стабилизации тарифной нагрузки, снижении стоимости энергоресурсов или выделении дополнительных бюджетных средств. Все решения принимаются с приоритетом на безопасность населения, комфортные условия проживания и бесперебойное функционирование населенных пунктов.

