Частные акционеры Казахтелекома могут остаться без дивидендов после продажи Мобайл Телеком-Сервис - финансист
Исполнительный директор Казахстанской ассоциации миноритарных акционеров Данияр Темирбаев обратился в Конституционный суд с жалобой на группу «Самрук-Казына». По его мнению, действующие правила выплаты дивидендов дискриминируют акционеров, передает корреспондент агентства Kazinform.
Речь идет о «Правилах поступлений от передачи в конкурентную среду активов национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний и их дочерних, зависимых и иных юридических лиц, являющихся аффилированными с ними, в Национальный фонд Республики Казахстан».
Согласно документу, доходы от продажи активов группы «Самрук-Казына» должны направляться в Национальный фонд, за исключением дивидендов на госпакеты акций.
Финансист полагает, что подзаконный акт противоречит Конституции, поскольку ставит в неравные условия частных и государственных акционеров. В частности, Данияра Темирбаева беспокоит сделка по продаже «Мобайл Телеком-Сервис».
Напомним, ранее АО «Казахтелеком» опубликовало принятое общим собранием акционеров решение по вопросу продажи ТОО «Мобайл ТелекомСервис», которое владеет сотовым оператором Tele2/Altel. ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» полностью перейдет катарской компании Power International Holding до конца 2024 года.
- Есть риски, что миноритарные акционеры Казахтелекома в случае продажи Мобайл Телеком-Сервис (МТС, бренды Tele2, Altel) не получат дивиденды - деньги от продажи актива уйдут в Национальный фонд, минуя миноритариев. Мы в Ассоциации QAMS считаем маловероятным такой сценарий. Но в нашей действительности бывают разные случаи, - пояснил Данияр Темирбаев.
В своем обращении директор ассоциации указывает, что по правилам, принятым в МНЭ, доходы от продажи активов группы «Самрук-Казына» должны направляться в Национальный фонд. Но это не касается дивидендов по ценным бумагам, которые принадлежат государственным акционерам. Таким образом, частные акционеры-миноритарии оказываются в более уязвимом положении.
- Исходя из текста правил можно также сделать вывод, что правовые и экономические интересы частных акционеров организаций группы фонда не имеют никакого правового значения при зачислении доходов от реализации активов группы фонда в Национальный фонд, что может быть также рассмотрено как дискриминация частных акционеров. На основании правил, без решения суда частные акционеры организаций группы фонда лишаются имущества – части дивидендов, так как сумма чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов, изначально не учитывает стоимость от продажи активов группы фонда. В соответствии с правилами, у частных акционеров производится принудительное отчуждение имущества для государственных нужд без равноценного возмещения и при отсутствии «исключительного случая», – объясняет Данияр Темирбаев в Telegram-канале QazTrading.