Большинство акционеров «Казахтелеком» проголосовало за продажу Tele2 и ALTEL

АО «Казахтелеком» опубликовало принятое общим собранием акционеров решение по вопросу продажи ТОО «Мобайл ТелекомСервис», которое владеет сотовым оператором Tele2/Altel, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой Казахстанскую фондовую биржу KASE.

По результатам голосования, акционерами было принято решение о выходе АО «Казахтелеком» из состава участников ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» путем реализации 100% доли участия в ТОО «Мобайл Телеком-Сервис», принадлежащих АО «Казахтелеком», в пользу Power International Holding (PIH).

— Совету директоров АО «Казахтелеком» принять необходимые меры по реализации настоящего решения, — говорится в сообщении.

Однако это решение было принято не единогласно: «ЗА» было подано 8,6 млн голосов, «ПРОТИВ» — 6,6 тыс. голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 995 тыс. голосов.

Напомним, о планах катарской компании Power International Holding приобрести ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» сообщалось еще в феврале.





