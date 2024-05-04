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    16:35, 04 Май 2024 | GMT +6

    Большинство акционеров «Казахтелеком» проголосовало за продажу Tele2 и ALTEL

    АО «Казахтелеком»
    Фото: telecom.kz

    АО «Казахтелеком» опубликовало принятое общим собранием акционеров решение по вопросу продажи ТОО «Мобайл ТелекомСервис», которое владеет сотовым оператором Tele2/Altel, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой Казахстанскую фондовую биржу KASE.

    По результатам голосования, акционерами было принято решение о выходе АО «Казахтелеком» из состава участников ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» путем реализации 100% доли участия в ТОО «Мобайл Телеком-Сервис», принадлежащих АО «Казахтелеком», в пользу Power International Holding (PIH).

    — Совету директоров АО «Казахтелеком» принять необходимые меры по реализации настоящего решения, — говорится в сообщении.

    Однако это решение было принято не единогласно: «ЗА» было подано 8,6 млн голосов, «ПРОТИВ» — 6,6 тыс. голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 995 тыс. голосов. 

    Напомним, о планах катарской компании Power International Holding приобрести ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» сообщалось еще в феврале.



    Теги:
    Интернет Связь, ТВ, IT Казахтелеком
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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