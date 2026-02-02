РУ
    14:53, 02 Февраль 2026 | GMT +5

    Часть одного из ключевых проспектов временно закрыли в Астане

    В Астане часть проспекта Тауелсиздик временно закрыта из-за аварийно-восстановительных работ, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат столицы.

    п
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    В связи с аварийно-восстановительными работами на пересечении проспекта Тауелсиздик и улицы Ш. Калдаякова движение по проспекту Тауелсиздик временно (на 1,5-2 суток) закрывается.

    На участке от ул. Ш. Калдаякова до ул. И. Панфилова в одну сторону. При этом доступен дополнительный заезд на пр. Тауелсиздик вправо от ул. Ш. Калдаякова.

    Фото: акимат Астаны

    — Просим жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее спланировать маршруты движения, — говорится в сообщении акимата.

    Ранее сообщалось, что в Алматы продолжается проект пробивки улицы Тлендиева.

