Часть одного из ключевых проспектов временно закрыли в Астане

В связи с аварийно-восстановительными работами на пересечении проспекта Тауелсиздик и улицы Ш. Калдаякова движение по проспекту Тауелсиздик временно (на 1,5-2 суток) закрывается.

На участке от ул. Ш. Калдаякова до ул. И. Панфилова в одну сторону. При этом доступен дополнительный заезд на пр. Тауелсиздик вправо от ул. Ш. Калдаякова.

Фото: акимат Астаны

— Просим жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее спланировать маршруты движения, — говорится в сообщении акимата.

Ранее сообщалось, что в Алматы продолжается проект пробивки улицы Тлендиева.