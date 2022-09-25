Чацкий, Горский, Недоростков и другие на сцене Жамбылского театра

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О сотрудничестве таразских актеров и московских режиссеров в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала заместитель директора Жамбылского областного русского драматического театра Валерия Сон.

- Валерия Михайловна, расскажите о совместном проекте нашего театра с коллегами из столицы России.

- Проект называется Творческая режиссерская лаборатория «Классика русскоязычной комедии» и имеет два направления: режиссерские лаборатории и командировки специалистов. Три московских режиссера поставили в нашем театре три эскиза по произведениям именитых русских классиков - Грибоедова, Тургенева и Чехова. Комедии-миниатюры зарубежные деятели ставили с нашими артистами. Проект организован Союзом театральных деятелей Российской Федерации и Центром поддержки русского театра за рубежом, при содействии Россотрудничества в Казахстане.

Напомню, что раньше мы уже работали с зарубежными коллегами. Например, 55-й юбилейный театральный сезон в прошлом году мы открыли спектаклем «Шутники» по пьесе классика русской литературы Александра Островского. Это была совместная работа с выпускниками московского ГИТИСа - Российского института театрального искусства.

- Какова цель проекта?

- Прежде всего, это культурное сотрудничество в рамках программы «Современная казахстанская культура в глобальном мире», повышение профессионального уровня артистов и обмен опытом, развитие и популяризация театрального искусства через произведения классики.

- Расскажите о режиссерах..

- К нам приезжали четыре специалиста: это режиссеры-постановщики Оксана Половинкина из театрального института имени Щукина, Григорий Артамонов из ВГИКа, Алексей Золотовицкий из ГИТИСа и Константин Горин - специалист организационно-творческого отдела СТД РФ, руководитель Центра поддержки русского театра за рубежом. Все режиссеры были подобраны Союзом театральных деятелей России. Среди сильнейших режиссеров сложно определить лучшего: каждый из них показал высокое мастерство и талант.

- Какие произведения были поставлены на сцене жамбылского театра?

- Поставлены три не связанных между собой эскиза - это «Горе от ума» Грибоедова, «Где тонко, там и рвется» Тургенева и собранные в один несколько рассказов Чехова под названием «Роман с контрабасом».

Второе действие комедии Александра Грибоедова «Горе от ума» поставил на сцене режиссер Дома театра из Москвы Григорий Артамонов. Это его первый опыт участия в лаборатории, и весьма удачный. За четыре дня работы Григорию удалось создать яркий и веселый эскиз, раскрыв артистов с новой стороны.

Зрители очень тепло приняли работу Григория, отметив, что такое оформление классики возродит в детях любовь к чтению великих произведений.

Выпускник факультета журналистики МГУ и режиссерского факультета Российского государственного института театрального искусства – ГИТИСа Алексей Золотовицкий взял за основу произведение Ивана Тургенева «Где тонко, там и рвется».

Показ эскиза проходил в репетиционной комнате театра, там же шла подготовка. Решение постановки – камерное. В спектакле задействовано все пространство: обыгрывались предметы быта – холодильник, микроволновая печь, светильники, вентилятор, мебель, играли в пьесе окна и двери, и даже зрители стали участниками интерактива.

По словам режиссера-постановщика представленный эскиз - это «лишь первое впечатление от пьесы», некое субъективное видение, пропущенное через призму собственной интерпретации. Миниатюра получилась весьма необычной и веселой: зрительский смех практически не умолкал.

Алексей Золотовицкий сам является музыкантом, артистом театра и кино. Для Алексея творческая лаборатория — это своеобразная территория свободы и поиска, где не только каждый актер черпает все лучшее от режиссера, но и режиссер учится полезному у актера.

Третий эскиз – детище режиссера Оксаны Половинкиной, окончившей Театральный институт имени Бориса Щукина. Она участвует в творческих режиссерских лабораториях не впервые. Был опыт работы в Москве, Петербурге, Белгороде и Татарстане. Оксана - наша землячка, родилась в Талгаре. Она является руководителем молодежного театра «Спичка», которому исполнилось 12 лет.

В рамках проекта она создала эскиз по ранним работам Антона Чехова, озаглавив его «Роман с контрабасом», по названию одного из рассказов.

У Оксаны Половинкиной получился своеобразный микс из чеховских рассказов. По ее словам, хотелось поработать со светлыми произведениями писателя, наполненными добрым юмором и непринужденностью.

По итогам первой части проекта директор театра Акылдос Тажиев вручил благодарственное письмо от имени руководителя управления культуры, архивов и документации акимата Жамбылской области Ерлана Жүнісбай для руководителя Союза театральных деятелей Российской Федерации Александра Калягина.

Благодарственные письма за высокий профессионализм от коллектива театра вручили режиссерам-постановщикам, за проявленную инициативу в совместном проекте - руководителю Центра поддержки русских театров за рубежом Константину Горину.

- Есть ли планы на будущее сотрудничество с российскими деятелями театра?

- В октябре в рамках совместного проекта с ГИТИСом к нам приедет команда из Москвы в составе режиссера-постановщика, сценографа и хореографа. В 2021 году успешным детищем этого проекта стал спектакль по пьесе Александра Островского «Шутники» - цирк, стендап и скоморошьи слезы в постановке режиссера Петра Норца.

В 2023 году один из эскизов будет превращен в полноценный спектакль, а какой именно, выберет руководство театра и художественный совет. И это, однозначно, будет очень сложный выбор.

Коллектив театра рад сотрудничеству и надеется, что эта дружба с Союзом театральных деятелей России сохранится на долгие годы и будет реализовано еще немало совместных проектов!

- Какие постановки в этом году были самые запоминающиеся?

- В новом 56-м сезоне нашим зрителям запомнилась психологическая драма «Звезда надежды» по пьесе Б. Узакова, в постановке лауреата Международной премии имени Чингиза Айтматова режиссера Куандыка Касымова, сказка «Спящая красавица» по пьесе В. Илюхова в постановке режиссера Ольги Избасаровой, ….

Работа над новыми постановками продолжается.

- Спасибо за беседу! Новых творческих высот и зрительских аплодисментов!

Напомним, образованный в 1967 году театр более полувека радует своим творчеством зрителей и гостей Тараза. В его репертуаре порядка сорока спектаклей по пьесам зарубежных и казахских классиков, а также местных драматургов.