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Центр современных технопарков тюркской организации предложил создать Президент Казахстана

14 Ноября 2021 12:00
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Центр современных технопарков тюркской организации предложил создать Президент Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил создать Центр современных технопарков тюркской организации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Выступая на VIII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств Президент Казахстана назвал еще одной важнейшей проблемой, требующей внимания, увеличение численности городского населения в наших странах. Было отмечено, что по прогнозам Организации Объединенных Наций, к 2050 году доля городского населения в мире достигнет 68 %, что вызовет потребность в повышении качества услуг, предоставляемых в городах.

«Глобальная пандемия показала, что многие услуги можно оказывать дистанционно. В Казахстане внедрена система «умного города» и успешно реализуется ряд проектов. Благодаря этому смертность в результате дорожно-транспортных происшествий и аварий снизилась на 60 %. На 70% стало ниже количество преступлений, совершаемых в общественных местах. В несколько раз выросли налоговые поступления. В нашей стране принят национальный проект «Технологический прорыв за счет цифровизации, науки и инновации». Проект направлен на внедрение передовых технологий в управление городским хозяйством. Нам необходимо укреплять сотрудничество между IT-компаниями в рамках проектов «умных городов», – полагает Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также заявил о необходимости создания благоприятных условий для развития инноваций и стартапов.

«Приглашаю вас рассмотреть вопрос создания Центра современных технопарков тюркской организации. Предлагаю в следующем году организовать специальный форум молодых специалистов, работающих в IT-сфере. Это мероприятие можно провести в международном технопарке IT-стартапов Astana Hub. Сейчас там работает свыше 560 компаний, в том числе 55 иностранных. За последние 2,5 года стартапы заработали более 375 миллионов долларов и привлекли 132 миллиона долларов инвестиций. В технопарке Astana Hub действует упрощенный визовый режим, а работающие там компании будут освобождены от налогов», – предложил Касым-Жомарт Токаев.


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#Президент Казахстана   #Связь, ТВ, IT   #Тюркский мир   #Сотрудничество   #Технологии   #Международная деятельность РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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