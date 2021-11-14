Центр современных технопарков тюркской организации предложил создать Президент Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил создать Центр современных технопарков тюркской организации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выступая на VIII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств Президент Казахстана назвал еще одной важнейшей проблемой, требующей внимания, увеличение численности городского населения в наших странах. Было отмечено, что по прогнозам Организации Объединенных Наций, к 2050 году доля городского населения в мире достигнет 68 %, что вызовет потребность в повышении качества услуг, предоставляемых в городах.

«Глобальная пандемия показала, что многие услуги можно оказывать дистанционно. В Казахстане внедрена система «умного города» и успешно реализуется ряд проектов. Благодаря этому смертность в результате дорожно-транспортных происшествий и аварий снизилась на 60 %. На 70% стало ниже количество преступлений, совершаемых в общественных местах. В несколько раз выросли налоговые поступления. В нашей стране принят национальный проект «Технологический прорыв за счет цифровизации, науки и инновации». Проект направлен на внедрение передовых технологий в управление городским хозяйством. Нам необходимо укреплять сотрудничество между IT-компаниями в рамках проектов «умных городов», – полагает Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также заявил о необходимости создания благоприятных условий для развития инноваций и стартапов.

«Приглашаю вас рассмотреть вопрос создания Центра современных технопарков тюркской организации. Предлагаю в следующем году организовать специальный форум молодых специалистов, работающих в IT-сфере. Это мероприятие можно провести в международном технопарке IT-стартапов Astana Hub. Сейчас там работает свыше 560 компаний, в том числе 55 иностранных. За последние 2,5 года стартапы заработали более 375 миллионов долларов и привлекли 132 миллиона долларов инвестиций. В технопарке Astana Hub действует упрощенный визовый режим, а работающие там компании будут освобождены от налогов», – предложил Касым-Жомарт Токаев.