29 Мая 2022 11:47

Центр поддержки национального кино ответил на критику режиссеров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Добрые вести на днях «долетели» в страну из США. Фильм казахстанского режиссера Адильхана Ержанова победил на кинофестивале LA Asian Pacific Film Festival – Grand Jury Award for Best Narrative Feature в Лос-Анджелесе. Ранее картина завоевала гран-при и приз критиков на кинофестивале в Реймсе. И ведь это только часть наград, которыми может похвастаться казахстанское кино. Победы отечественных кинематографов множатся с каждым годом, интерес к казахстанским фильмам растет. Как поддерживает казахстанское кино государство и почему этим недовольны отечественные киномастера – в материале корреспондента МИА «Казинформ».

В стране функционирует Государственный центр поддержки национального кино, который призван создавать условия для развития киноиндустрии. Однако отечественные режиссеры и кинематографисты выражают свое недовольство в адрес киноцентра. По их мнению, финансирование кино в Казахстане плохо вписывается в международные стандарты по многим показателям, а у начинающего кинематографиста нет шансов участвовать в питчинге (устная или визуальная презентация кинопроекта с целью нахождения инвесторов, готовых финансировать этот проект), потому что пакет документов способны собрать те, кто уже давно в киноискусстве.

Читателям, наверное, интересно: какие же фильмы профинансировал центр поддержки национального кино? Юным зрителям и не только полюбился фильм «Каникулы off-line 2», который успел выйти в прокат до пандемии. Он же и является пока самым успешным проектом центра – сборы составили более 200 млн тенге. А в YouTube фильм набрал свыше 11 млн просмотров. Помимо этих проектов в копилке киноцентра фильмы «Боксер», «Жизнь», «Кажымукан», «Нартай», «Тырна, тырна, тырналар».

Также киноцентр принял участие в завершающем этапе производства фильма «Бизнес по-казахски в Турции» - продолжение самой прибыльной франшизы в истории отечественного кино «Бизнеса по-казахски».

«В этом году еще несколько фильмов киноцентра вышли на большой экран. «Время патриотов», «Паралимпиец», «Алга», «Лето 1041 года», «Схема», «Акын». Итоги по ним подводить пока рано – у некоторых прокат еще не завершен. Часть картин показывают на стриминговых платформах. В широком прокате пальму первенства удерживает «Паралимпиец». По данным на 18 мая, сборы за проект достигли 44 млн тенге», - подчеркнули в центре поддержки национального кино.

Чем обеспокоены режиссеры?

По словам режиссера и продюсера Жаннат Алшановой, в отечественной киноиндустрии у всех разное видение того, какое кино нужно создавать и кто должен быть главным бенефициаром.

«Государство хочет снимать идеологическое кино, а большинство частных продюсеров – коммерческое. Лично мне интересно авторское кино, которое способно рефлексировать, удивлять, открывать неожиданную точку зрения или ракурс, способно развивать в зрителе эмпатию. Жанр может быть любым: драма, комедия, хоррор (жанр кинематографа, призванный напугать зрителя до судорог). Здесь главное оригинальность и аутентичность высказывания. Однако необходимо давать возможность авторам экспериментировать и создавать площадку для диалога, чтобы развивалось такое кино. Поэтому в той же Европе, Азии и Америке существуют различные мастерские, лаборатории и кинорынки. Авторское кино – это зачастую что-то новое и оригинальное. Это диалог культур и мнений, иногда спор или вызов. Очень часто это большой риск для продюсера, но без риска не появлялись бы новые имена и картины. Такое кино, обычно, не стоит больших бюджетов, но и баснословных кассовых сборов не приносит. Поэтому в той же Франции, Германии или Нидерландах существуют культурные фонды и институты, главной целью которых является развитие и поддержка мирового авторского кино. Высокое искусство можно оценить способностью говорить с человеком сквозь время», - поделилась режиссер.

Как продюсера и режиссера Жаннат Алшанову хорошо поддерживают в Европе. По ее словам, государственное финансирование кино в Казахстане – непредсказуемая система, плохо вписывающаяся в международные стандарты по многим показателям.

«Создание кино – это сложный и деликатный процесс. Сильно сказывается на творчестве, когда приходится все время подстраиваться под бесконечно меняющиеся правила, законы и хаотичные сроки. Например, новый закон о финансовой устойчивости потребовал от кинокомпаний подтвердить прибыль в размере 50 % от запрашиваемого бюджета. Многие со мной согласятся, что такой закон не должен применяться в отношении культуры, потому что он буквально задушил независимые кинокомпании, занимающиеся авторским, документальным, дебютным и анимационным кино. Тем не менее, такой закон был согласован и принят», - сказала Жаннат Алшанова.

На критику режиссера ответили в Государственном центре поддержки национального кино.

«Действительно 14 января 2022 года Министерством финансов были ужесточены Правила осуществления государственных закупок. В частности, новые Правила предусматривают применение показателя финансовой устойчивости поставщика. Данное нововведение напрямую влияет на финансирование кинопроектов, так как действительно создает дополнительный барьер для участия в конкурсе начинающих кинопроизводителей, не имеющих достаточных финансовых резервов. Как только об этих изменениях стало известно, киноцентр сразу обратился в уполномоченный орган – Министерство культуры и спорта с письмом, в котором говорилось о проблемах, связанных с таким нововведением. В свою очередь, Министерство приняло соответствующие меры по внесению изменений в вышеуказанные Правила. Официальное письмо было направлено в Министерство финансов в феврале этого года. В ответ уполномоченный орган выразил готовность к внесению изменений», - прокомментировали в Центре поддержки кино.

В итоге уже прорабатывается вопрос исключения квалификационных требований в виде финансовой устойчивости поставщиков киноиндустрии, путем их включения в отдельную категорию потенциальных поставщиков.

Закрывает ли Центр поддержки кино дорогу молодым кинематографистам?

По словам режиссера Ердена Телемисова, чтобы получить средства на реализацию своих планов, нужно показать свою деятельность за три года.

«Закон не доработан, учитывая то, что два года из них были карантинными, а кино практически не снималось. Он оставляет возможность получать средства старой школе кинематографистов и закрывает дорогу молодым. Считаю, что это несправедливо. Стало больше бюрократии. Начинающий кинематографист не может получить средства, у него нет шансов участвовать в питчинге, потому что пакет документов способны собрать только те, кто уже давно в кино», - прокомментировал режиссер.

В киноцентре заверили, что всегда стараются поддерживать проекты молодых кинематографистов. К примеру, по итогам конкурса 2020 года 39 проектов получили финансовую поддержку государства: пять дебютных фильмов, девять короткометражек, пять анимационных и четыре художественных проекта, снятые молодыми режиссерами.

А среди участников конкурса, допущенных к защите в сентябре этого года, молодежь преобладает в секциях «Авторское кино» (около 75 %), «Анимация» (85 %) и «Игровой фильм, предназначенный для широкой зрительской аудитории» (80 %).

«Киноцентр вместе с известными кинематографистами выступил инициатором по воссозданию творческо-производственного объединения «Дебют», которое долгие годы входило в структуру киностудии «Казахфильм». Мы считаем, что этот вопрос сегодня как никогда актуален», - добавили в пресс-службе организации.

Своим мнением по поводу поддержки отечественного кино поделился режиссер и продюсер Серик Абишев.

«Государство поддерживает кино, средства выделяются. Ежегодно снимаются фильмы за счет народных денег. Другой вопрос – насколько все эффективно доходит до тех, кто нуждается в поддержке. Центр поддержки кино появился в 2019 году на основе закона «О кинематографии». На протяжении трех лет предыдущее руководство Центра брало на себя ответственность и разъясняло кинематографистам описанные в законе нюансы: как подавать на питчинг, какие документы собрать. Допустим, нужно приложить договоры с актерами. Если подаешь проект на питчинг, о каких договорах может идти речь? Актеры ведь утверждаются после питчинга. В 2019-2020 годах руководство изменило список подаваемых документов из-за возмущений кинематографистов. На стадии питчинга кинематографист должен прикрепить к документам лимит затрат. Однако в законопроекте указана смета вместо лимита затрат. Смета – это окончательный документ. Смета не составляется без режиссерского сценария и необходимых данных. В первые годы существования киноцентра руководители брали на себя ответственность, чтобы упростить документы для подачи. Сейчас же ситуация иная», - сказал Серик Абишев.

В киноцентре пояснили, что существуют утвержденные Министерством культуры и спорта РК правила отбора кинопроектов, которые регламентируются законом «О государственных закупках» и законом «О кинематографии». Согласно этим правилам, сценарий фильма и копии договоров с составом съемочной группы, в том числе актерами, исполняющими главные роли – являются неотъемлемой частью заявки, которая подается для участия в конкурсе.

Об обнулении всех заявок

В пресс-службе киноцентра пояснили, что решение оставить без рассмотрения результаты конкурсного отбора 2021 года принято на заседании межведомственной комиссии при Министерстве культуры и спорта РК.

«Ключевая причина решения заключается в том, что 14 января 2022 года Министерством финансов были ужесточены правила осуществления государственных закупок. В частности, новые правила предусматривают применение показателя финансовой устойчивости поставщика. Это нововведение напрямую влияет на финансирование кинопроектов, так как действительно создает дополнительный барьер для участия в конкурсе начинающих кинопроизводителей, не имеющих достаточных финансовых резервов. Таким образом, если бы межведомственной комиссией были оставлены в силе результаты отбора 2021 года, то критериям новых правил о госзакупе смогло бы соответствовать считанное количество отобранных проектов», - сообщили в центре поддержки кино.

В то же время, в пресс-службе организации отметили, что

правила подачи заявок не изменились. Добавилось только требование Министерства финансов РК.

Если производство фильма не превышает 24 млн 500 тыс. тенге или 8 тыс. МРП, то на данную заявку требования по финансовой устойчивости компании-поставщика не распространяются.

Будет ли пересмотрен закон «О кинематографии»?

По мнению председателя правления НАО «ГЦПНК» Есетжана Косубаева, закон не доработан в том виде, в котором сейчас обсуждается.

По словам главы Центра поддержки национального кино, сейчас ведется подготовка к встрече с группой мажилисменов и сенаторов, на которой будут обсуждаться самые насущные и важные вопросы, касающиеся этого закона.

«Необходимо отозвать, доработать и изменить так, чтобы в сентябре внести уже на новую сессию Мажилиса. Все актуальные вопросы необходимо обсудить и регулировать в законе. Остро стоит вопрос о том, как будет, в целом, осуществляться координация госорганов и кинематографического сообщества. Наши общественные организации, Союз кинематографистов и Академия кинематографии сегодня озвучивают интересующие нас всех вопросы. Я всецело их поддерживаю, потому что они выражают мнение довольно большой части кинематографического сообщества. Конечно, много работы для юристов. Однако можно пригласить экспертов со свежим взглядом. Для достижения эффективного результата законотворчества нам надо консолидировать все силы, чтобы сделать новый закон максимально отвечающим требованиям кинематографистов и отражающим все актуальные вызовы», - считает глава центра поддержки национального кино.

Поддерживает ли Центр авторское кино?

Картины «Акын» и «Схема», которые были в ограниченном прокате, по достоинству оценены мировой кинематографической общественностью.

«Акын» Дарежана Омирбаева получил приз за лучшую режиссуру на Токийском международном фестивале, а «Схема» Фархата Шарипова взяла Гран-при в секции Generation на Берлинском международном кинофестивале. Кроме них, в списке авторских проектов Центра кино можно отметить такие картины, как «Хирург» Ардака Амиркулова, «Жизнь» Эмира Байгазина, «Тырна, тырна, тырналар» Дамира Манабая, «Обучение Адемоки» Адильхана Ержанова, «Ауыл» Серика Апрымова, «Бауырына салу» Асхата Кучинчирекова.

Между тем, несмотря на то, что многие казахстанские короткометражные, документальные и анимационные картины признаются на престижных международных фестивалях, это кино не доходит до отечественного зрителя. Поэтому в конце прошлого года киноцентр провел первый ShortAnimaDoc – бесплатный показ короткометражных, анимационных и документальных фильмов, снятых при содействии Государственного центра поддержки национального кино», - прокомментировали в пресс-службе Центра поддержки кино.

ShortAnimaDoc прошел с большим успехом в Нур-Султане и Алматы. Кинотеатры собрали полные залы.

«Маленькие зрители были в восторге от анимационных фильмов, а гости постарше по достоинству оценили документальные и короткометражные ленты. Всего были показаны три документальные и семь короткометражных лент. Среди последних – картины, уже признанные лучшими членами жюри разных международных фестивалей. Так, фильм «Мерген» взял приз в номинации «Лучший триллер» на международном кинофестивале в Шэньчжэне (Китай), а также «Лучший режиссер» и «Лучшая операторская работа» на кинофестивале GOLDEN WHEAT AWARDS в Турции. Ленты «Граната» и «Көше ақыны» являются обладателями призов VI Baiqonyr International Short Film Festival – за лучший сценарий и лучший монтаж соответственно», - подчеркнули в Центре поддержки кино.

Прием заявок для участия в питчинге начался 18 марта и завершился 15 апреля. Сумма государственного финансирования на этот год составила около 4,4 млрд тенге.

В Центре поддержки национального кино не смогли назвать точную дату подведения результатов питчинга. Сначала Экспертный совет при НАО «ГЦПНК» рассматривает кинопроекты, претендующие на государственное финансирование. Затем отобранные по результатам конкурса проекты направляются в межведомственную комиссию, которая согласовывает финальный список фильмов, претендующих на государственную поддержку. После этого выходит приказ Министра культуры и спорта РК, в котором содержится список кинопроектов, включенных в тематический план производства национальных фильмов.

Для поддержки национальной кинематографии государством через НАО «ГЦПНК» за последние три года было выделено более 11 млрд тенге. В результате было профинансировано 48 фильмов, из которых 20 художественных, 12 документальных, три анимационных и 13 дебютных.

Заявки на производство картин принимаются по следующим категориям:

- Социально значимые игровые фильмы – объем финансирования до 100 % от сметной стоимости кинопроекта;

- Игровые фильмы, предназначенные для широкой зрительской аудитории –

до 70 % от сметной стоимости кинопроекта;

- Фильмы совместного производства – объем финансирования не должен превышать объем, предусмотренный в рамках соответствующих соглашений о производстве таких фильмов;

- Социально значимые документальные фильмы, в том числе фильмы-события – объем финансирования до 100 % от сметной стоимости кинопроекта;

- Социально значимые анимационные фильмы – объем финансирования до 100 % от сметной стоимости кинопроекта;

- Дебютные фильмы – объем финансирования до 100 % от сметной стоимости кинопроекта.

В каждой из категорий также возможна подача заявки на финансирование завершающего этапа производства (монтажно-тонировочный период) и короткометражного проекта.